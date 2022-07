Z Dukly sportovní Pardubicím zbyla hala na basket

Už na první pohled se to zdálo jako poněkud ambiciózní projekt na město velikosti Pardubic. Politici v roce 2017 plánovali za miliardu totálně přestavět zpustlý atletický areál na sídlišti Dukla.

Ve vizích bylo vybudování nejmodernějšího střediska v České republice včetně kryté atletické haly. Na papíře to vypadalo i díky architektonické soutěži více než dobře.

Jenže nyní přichází návrat do ekonomické reality. A ten je třeba podle náměstka primátora Petra Kvaše z ODS docela drsný. „Podle mne je výstavba areálu, tak jak je navržený, nereálná,“ uvedl Kvaš.

Další politici jsou přece jen opatrnější. Ovšem i oni uznávají, že město musí přehodnotit plánovanou modernizaci areálu na sídlišti Dukla. Náklady na možnou výstavbu totiž za několik let vzrostly kvůli rostoucím cenám na dvojnásobek, tedy na dvě miliardy korun.

A takovou cenu není v silách města bez dotací zaplatit. „Bohužel Národní sportovní agentura se nyní nachází v troskách. Nicméně musíme mít projekt tak připravený, abychom mohli začít stavět, až dotace budou,“ uvedl primátor za ANO Martin Charvát s tím, že první státní dotace by snad mohly dorazit za dva roky.

„Dotační příležitosti by mohly být otevřeny nejdříve v roce 2024. Nic nevzdáváme, naopak, chceme být perfektně projekčně připraveni ve více variantách. Dukla sportovní je z pohledu priorit pardubických sportů jednoznačně číslo jedna,“ uvedl náměstek primátora pro sport Jakub Rychtecký z ČSSD.

První etapa nákladného projektu původně zahrnovala rekonstrukci basketbalové haly plus vytvoření zázemí pro lékaře, fyzioterapii a regeneraci, vybudování nových šaten, dvorany, restaurace, vrhačské louky, atletické haly, parkovací plochy, centrální posilovny či zázemí pro úpolové sporty. Z původních plánu však zbude jen oprava roky chátrající basketbalové haly.

„Dostali jsme se do situace, kdy celou investici podle mého názoru nejsme schopni postavit. Celková hodnota všech etap jsou dvě miliardy korun v současných cenách. První etapa je miliarda korun, je zřejmé, že v nejbližších letech to možné nebude,“ doplnil Petr Kvaš.

Začne se projektovat hala pro míčové sporty

Zastupitelé tak na svém posledním zasedání rozhodli, že zatím z projektu vyčlení halu a tu za 127 milionů opraví. „Stávající basketbalová hala je v opravdu velmi špatném technickém stavu, její rekonstrukci a přístavbu včetně dalších návazností, navíc s ohledem na navyšování cen, vidím proto jako důležitý a klíčový první krok a signál sportovcům v Pardubicích, že to nevzdáváme,“ uvedl Charvát s tím, že by do haly muselo město tak jako tak velmi brzy hodně investovat.

Projektový tým Dukly sportovní přitom také navrhuje, aby politici zvážili vstup soukromého kapitálu do celé akce, na jejímž konci by mohlo být alespoň částečné naplnění původních velkolepých plánů.

„Opravíme stávající halu a začne se projektovat multifunkční hala pro 3 700 diváků. Ta by měla stát na místě dnešního volejbalového hřiště a podle dnešních odhadů by měla stát 750 milionů. Dle mého to bude jediné, co z celého projektu Dukla sportovní vznikne,“ uvedl šéf zastupitelů za ODS Petr Klimpl s tím, že by při výstavbě haly mohly pomoci soukromé peníze. „Developer by měl v areálu podle návrhu na místě dnešních garáží postavit například byty a hotel,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

V praxi by to pak vypadalo tak, že firma, která by pozemky pro podnikání dostala, by pomohla s placením stavby multifunkční haly po sálové sporty. Podílet by se mohli také akcionáři basketbalového klubu. Pomoc vedení BK Pardubice deklarovalo v dopise vedení města.

„Multifunkční hala pro sálové sporty, která se může jevit pro soukromé investory jako nejzajímavější, nechybí jenom basketbalu, ale také florbalu, házené a dalším sportům v Pardubicích. Proto chceme připravit zadání zpracování odborné analýzy pro zjištění potenciálu využití formy PPP projektu při stavbě haly,“ dodal náměstek primátora Rychtecký.