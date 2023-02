V troskách našli živé i mrtvé. Z chmur dostával psovoda jeho čtyřnohý parťák

Sedmiletý německý krátkosrstý ohař radostně vyskakuje z přepravního boxu a poskakuje okolo kynologa Davida Hynka.

Darren patří mezi desítku psů v České republice, kteří mohou vyjet zachraňovat lidi při zahraničních katastrofách. V Turecku společně s dalšími hasiči strávil jedenáct dní vyhledáváním přeživších i obětí ničivého zemětřesení.

„Když jsem zasahoval po výbuchu sila v Bejrútu, myslel jsem, že jsem viděl hodně, ale to, co nás čekalo v Turecku, bylo opravdu něco, co jsem nečekal, že spatřím,“ říká David Hynek.

Viděl smrt. Z etických důvodů nechce mluvit o tom, jaké podoby může mít.„Nejnáročnější bylo srovnat se s tím, jak Turci přistupují k těmto tragédiím, jak se sami dokázali kupodivu srovnat. A také jakou úctu mají k tělům, které chtějí za každou cenu z trosek dostat a pohřbít, a jak pak prožívají vyproštění a rozloučení s blízkými,“ říká dvaačtyřicetiletý Hynek.

Sám považuje právě tuto emoční zátěž za nejtěžší. Z chmur na místě ho pomáhal dostávat jeho pes. „Známe se. Jakmile šel jeden z nás psychicky dolů, druhý ho dokázal povzbudit,“ říká Hynek.

A ještě něco se kynolog o svém psovi dozvěděl. „Netušil jsem, jak rychle se Darren dokáže přeučit na nové věci, na které do té doby nebyl cvičen, konkrétně na mrtvé pachy. V České republice mrtvolné pachy může dělat pouze policie a my se jim do toho nepleteme. Tam se ale psi naučili hodně rychle vyhledávat mrtvá těla,“ říká Hynek.

Domorodci záchranářům vozili jídlo

Kolik lidí se jim podařilo zachránit, sám neví, je si ale jistý, že se Čechům povedlo najít živé, kteří nejsou zavedeni v oficiálních statistikách.

Ta chvíle, kdy pes nalezne v troskách po několika desítkách hodin život, je podle něj nesdělitelná. „Moc dobrý pocit. I když vyštěká mrtvé tělo, je to také v pořádku, je třeba tyto lidi v jakémkoli stavu dostat ven, aby je mohla rodina s úctou pohřbít,“ říká Hynek, který si pochvaloval přístup místních.

„Jejich snaha byla pro nás pozitivní. Byli vstřícní, ochotní, dokonce nám vozili jídla, abychom se měli na pracovištích dobře,“ říká Hynek.

V troskách domů se potkávali záchranáři, kteří se spolu znali ze společných zásahových nebo tréninkových akcí. Hynek s Darrenem a ostatními psovody byli rozděleni do týmů, které se pravidelně střídaly ve vyhledávání. Odpočinek, pracoviště, znovu vyhledávat a odpočinek. Nic mezi tím.

„Ta síla, ta zkáza. Adiyaman je velký asi jako Ostrava, když si představíte, že čtvrtina domů je srovnaná se zemí a mnoho dalších je staticky narušených, a tudíž neobyvatelných, takže je čeká demolice, to mě zaskočilo,“ popisuje Hynek.

Darren je nyní po návratu v karanténě a čekají ho veterinární prohlídky. Když bude po dvou týdnech v pořádku, vrátí se k normální práci.

Vycvičit psa k vyhledávání lidí je individuální. Většina psovodů však pracuje se svými psy již od štěněte. Optimálně ve třech letech je pes psychicky i fyzicky vyspělý a může absolvovat atesty ministerstva vnitra, které ho opravňují k zásahům v Česku. Když projde společně s psovodem dalšími testy a veterinárními prohlídkami, může si zažádat o zařazení k USAR týmu.

Kromě Darrena má Hynek ve výcviku i jeho následovníka. Britt je také německý krátkosrstý ohař. „Toto plemeno mě uchvátilo, jsem s ním spokojený,“ dodal Hynek. Už teď je bere Hynek hodně spolu. Parťáky.