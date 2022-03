Pardubická hvězdárna slaví 30. výročí. Stojí díky nadšencům

Astrofyzik Grygar: Kraus je nedoceněný Hvězdárnu barona Artura Krause poctil den po svých šestaosmdesátinách vědec, popularizátor astronomie a astrofyzik Jiří Grygar. Před 30 lety, v březnu 1992, byl u toho, když se v dnešním Domě dětí a mládeže ALFA otvírala pardubická observatoř. Čím byl podle vás Artur Kraus?

Je stále ještě nedoceněn. Jako člověk pro český národ udělal nesmírně mnoho věcí. Nejenže stál u zrodu České astronomické společnosti, byl tak trochu dobrodruh, ale v každém případě jeho odkaz je daleko širší, než je ten astronomický. Jako první přeložil například pravidla tenisu nebo jako letový ředitel Jana Kašpara financoval jeho historický let z Pardubic do Prahy. Pardubičtí by měli být na takového člověka velmi hrdí. Není mnoho takových srovnatelných příkladů v republice. Zajímají se dnes lidé o astronomii víc?

Daleko více. Dnes se dají sehnat finančně dostupné pozorovací přístroje, kde nemusí být optika sice nejlepší, ale v podstatě je to hodně dobré proti tomu, co jsem zažil já, když jsem začínal. To byly dalekohledy hodně podprůměrné. Vzpomínáte si na svůj první dalekohled?

První obstojný dalekohled jsem měl v 19 letech. V železářství jsem si koupil rouru od kamen, do které jsem vsadil deseticentimetrovou čočku, která se používala v dalekohledech pro dělostřelectvo německé armády. Po válce se rozprodávala. Byl jsem student, mohl jsem si koupit jenom jednu. Stativ mi svařil jeden kamarád. Výsledek by na tu dobu slušný. Na Měsíci byly vidět detaily, u planet jejich měsíce. To vás utvrdilo, že se chcete věnovat astrofyzice a astronomii?

Že chci být astronom, jsem se rozhodl ve svých devíti letech. Dostal jsem od rodičů pod stromeček knížku o astronomii. Jmenovala se Vesmír novýma očima. Po jejím přečtení jsem rodičům sdělil, že budu hvězdář. Oni si mysleli, že je to epizoda na 14 dní, a až budu číst jinou knížku, budu chtít být něčím jiným. Po invazi na Krym jste předpovídal další světovou válku. Mnozí se dnes obávají jaderného vyhrožování ze strany Ruska. Co si o tom myslíte?

Putin je blázen. Jestli ho někdo nezlikviduje, bude jaderná válka. Lidstvo sice nezanikne, ovšem míst k přežití nebude mnoho. V Austrálii a na Novém Zélandu to přežijí, rovněž na polární stanici na jižním pólu. Skončí lidstvo na planetě Zemi dřív, než to udělá matka příroda?

Obávám se, že daleko pravděpodobnější je, že se lidstvo zlikviduje samo. Teď je pro to první příležitost. Jisté je, že jednou Slunce zhasne, stane se z něj červený obr, který udělá ze Země neobyvatelnou planetu. Jak často jezdíte do Pardubic?

Docela často, protože dcera tady žije. Pracuje jako lékařka v pardubické nemocnici. Rodinu mám na východě Čech poměrně koncentrovanou.