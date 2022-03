Humanitární sbírku pro Ukrajinu v Pardubicích pořádá Rotary klub i město

Pardubice otevřely centrum pro humanitární pomoc Ukrajině v Milheimově ulici v sídle firmy VAK. Na provozu sběrného místa se podílejí dobrovolní hasiči i samotní Ukrajinci.

„Sběrné místo bude v provozu ve všední dny od 14 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 18. Dobrovolníky na přebírání věcí máme, uvítáme především poskytnutí dodávek na odvoz materiálu do centrálního skladu v České Třebové,“ říká náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal.

S podobnou iniciativou pak přichází i Rotary klub Pardubice. Rotary kluby jsou známé jako poskytovatelé humanitárních služeb a podporovatelé světového míru, místní klub chce Ukrajině pomoci materiálně i finančně.

„Ve spolupráci s dobrovolníky ze společnosti Gepard Express organizujeme pomoc Ukrajině a jejímu statečnému lidu. Sbíráme materiální věci, které každý den posíláme do ukrajinského města Čop,“ říká prezident RC Pardubice Michal Sláma s tím, že sklad je umístěn na starém nádraží v Pardubicích.

Peníze případně lidé mají posílat na účet 2601916136/2010 vedený u Fio banky s poznámkou UKRAJINA.

Mezi nejpotřebnější věci na Ukrajině patří namátkou spacáky, deky, teplé bundy, dezinfekce či jiné zdravotnické potřeby nebo trvanlivé potraviny. To všechno lidé nosí například i na další sběrné místo v Pardubicích ke Kostelíčku.