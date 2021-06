Řidička jezdila mezi hroby, auto natočili pracovníci technických služeb

Video, které ukazuje, jak rozhodně bohdanečský hřbitov nenavštěvovat, umístil na sociální sítě místostarosta města Josef Štěpanovský.

Zda šlo o neznalost místa, nebo obyčejnou lidskou lenost hraničící s buranstvím, není jasné.

„Tohle bylo moc. A stejný názor měli i pracovníci technických služeb, kteří na místě prováděli údržbu zeleně a video mi poslali,“ uvedl místostarosta Štěpanovský.

Záznam ukazuje, jak řidička s autem vjela přímo mezi hroby a měla velké problémy zase vyjet. „Je to neomalenost,“ komentoval případ ředitel bohdanečských technických služeb Josef Doležel.



„Pracovníci technických služeb ženu vyzvali, ať pietní místo okamžitě opustí, což učinila,“ dodal Štěpanovský.

Řidičku neomlouvá ani to, že jindy zavřená hlavní brána hřbitova je nyní kvůli opravě otevřená. Brána i branka by měly být do začátku letních prázdnin opravené.

Žena vyvázne bez pokuty, jejím přestupkem se nikdo dále nezabývá.