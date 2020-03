Firmy v pohraničí volají o pomoc, kvůli zavřené hranici jim vypadli pendleři

Přísná opatření proti šíření koronaviru zcela paralyzovala příhraniční život na Králicku. Na rozdíl od Královéhradeckého kraje, kde je v provozu alespoň hraniční přechod v Náchodě a Královci, zůstala třicetikilometrová česko-polská hranice v Pardubickém kraji zcela uzavřena.

Na hlavním přechodu v Dolní Lipce jsou přes celou šíři rozmístěné betonové zátarasy a pendleři, jak se říká lidem, kteří jezdí pracovat za hranice, nemohou využívat ani menší přechod v Petrovičkách. O minulém víkendu ho polští celníci zasypali dvěma fůrami štěrku.

Za polské dělníky museli zaskočit úředníci

Nejvíc uzavření hranic dopadlo na firmy v příhraničí. Je to i případ firmy Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí, která ze dne na den přišla o čtvrtinu pracovníků. Výrobce elektrospotřebičů a plastových dílů do výroby z obav o budoucnost narychlo přesunul lidi z kanceláří.

„Kdo má ruce a nohy, pracuje na plné obrátky. Vypadlo nám ze 430 zaměstnanců 130 polských spolupracovníků, téměř všichni byli z výroby. Abychom mohli jet dál, museli za ně zaskočit všichni úředníci z kanceláří,“ řekl šéf firmy Isolit-Bravo Kvido Štěpánek, který se do manuální práce v těchto dnech zapojuje také.

Už do tak obtížné situace, kdy výrobu zachraňuje asi 50 lidí z vývoje, konstrukce nebo účtárny, vstupuje pozastavování zakázek od prvních zákazníků včetně toho největšího.

„Jsme v dodavatelském řetězci i pro automobilku Škoda, která pozastavila výrobu. Pracujeme na šestidenní zásobě. Pak bezesporu k nějakému omezení dojde, ale nebude to plošné, protože máme další výrobní program,“ dodal Štěpánek.

Firma počítá, že dál bude v provozu nástrojárna a nad vodou ji taky drží zahradní kolečko Motúčko, na které se začínajícím jarem evidují více objednávek. I tak půjde podle majitele společnosti Kvida Štěpánka o útlum výroby asi ze dvou třetin. „Zatím ale o pozastavení ani omezení výroby neuvažujeme,“ řekl ve středu.

Těžkou hlavu dělají uzavřené hranice i lisovně a nástrojárně Formplast Purkert, která má závody v Dolní Dobrouči a v Králíkách. Firmě s 500 pracovníky chybí 180 lidí z Polska.

Betonovými zátarasy uzavřený hraniční přechod Dolní Lipka - Boboszów

„Pomáháme si, jak můžeme. Výpadek narychlo nahrazujeme lidmi z kanceláří. Neustále kvůli tomu máme schůzky managementu a porady vedení, kde se každý den podle situace domlouváme na dalším vývoji s ohledem na utlumování výroby automobilek. Musíme na to nějakým způsobem reagovat,“ sdělila vedoucí personálního oddělení společnosti Formplast Purkert Simona Hajzlerová.

Na polské pendlery byly napojené i jiné firmy, jako je OEZ, Dřevotvar družstvo a další.

Českým firmám by pomohlo, pokud by polská strana kývla na otevření hraničního přechodu v Dolní Lipce alespoň pro osobní dopravu, podobně jako to ve středu udělala v případě přechodu Královec – Lubawka, kterým za prací na Trutnovsko jezdí také řada Poláků.

„Je to pro nás zásadní. Polákům říkají, ať jezdí na Náchod, což je nesmysl. Zajeli by si 200 kilometrů tam, 200 kilometrů zpátky. Lidi by navíc do autobusů nastupovali ve dvě hodiny v noci a přijeli by zpátky domů ve 22 hodin, a to ještě za předpokladu, že na hranicích nebude fronta,“ dodal Kvido Štěpánek.

Zda se hraniční přechod otevře, není jasné

Kdy a zda se podaří jediné mezinárodní silniční spojení Pardubického kraje s Polskem obnovit, není jasné. Na znovuotevření přechodu by se musela shodnout jak česká, tak polská strana. „Pan hejtman o tom mluvil s ministrem vnitra panem Hamáčkem. Otevření hraničního přechodu v Dolní Lipce by navíc ulehčilo dopravě v Náchodě,“ řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

O něco lépe je na tom pardubický Foxconn. Jeden z největších zaměstnavatelů v kraji se podle mluvčí snaží v dodavatelských řetězcích hledat nové možnosti využití materiálu od sesterských společností Foxconnu mimo Čínu, neboť stále rostou počty objednávek od zákazníků.

„Dopad aktuální situace na zaměstnance se snažíme minimalizovat. Případná opatření mohou mít podobu přeplánování směn, nařízení čerpání části dovolené a v krajním případě i udělení překážky v práci ze strany zaměstnavatele, popřípadě kombinace těchto variant,“ uvedla mluvčí Foxconnu Radmila Čukatová s tím, že postupný návrat do běžného režimu předpokládá firma v dubnu.

„Stále také pokračujeme v náboru nových kolegů. Věříme, že se jedná pouze o dočasný stav, který neovlivní náš dlouhodobý růst, a byznys plán do konce roku splníme,“ dodala.