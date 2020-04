Majáles kvůli koronaviru nebude, přípravy Hradů CZ zatím pokračují

„Bude to divné léto bez festivalů a cestování do zahraničí,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

„Velké akce budeme povolovat jako poslední,“ řekl zase ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Na pořádání akcí s velkým počtem lidí to letos nevidím,“ doplnil jeho náměstek Roman Prymula.

Nicméně někteří pořadatelé se zatím nevzdávají myšlenky na to, že by své akce uspořádali. Mezi optimisty patří třeba majitelé úspěšné značky Hrady CZ. „V tuto chvíli vycházíme z veřejně dostupných informací a stále počítáme s původním termínem konání festivalu, který je zhruba za čtvrt roku,“ řekl Michal Šesták, promotér festivalu Hrady CZ.

Oblíbené České hrady by měly dorazit pod Kunětickou horu 17. a 18. července. Minulý týden bylo možné na internetu normálně kupovat vstupenky na oblíbenou akci, kterou vždy navštíví za víkend více než deset tisíc lidí.

„Věříme, že naše akce se koná za dostatečně dlouhou dobu na to, aby se situace uklidnila. Příprava tak pokračuje zcela normálně,“ dodal optimisticky naladěný Šesták.

Ti ostatní se ale na své možnosti dívají mnohem pesimističtěji. Z logiky věci na tom nejsou dobře pořadatelé majálesů. Ty se totiž mají konat už za pár týdnů a jejich šance se tak limitně blíží nule.

„Počítáme s tím, že akce se konat nebude. Čekáme do poslední možné chvíle, ale nevypadá to dobře. Určitě nebude problém s vracením peněz za vstupenky, o všem budeme naše fanoušky informovat. Přesouvat akci na podzim nebudeme, to u majálesu není logické, a navíc bych řekl, že podzim bude akcemi, pokud budou dovolené, doslova přesycený,“ uvedl pořadatel populární pardubické akce David Audrlický.

To v sousedním Hradci Králové měli majáles už dávno vyprodaný, a i proto hledají možnosti, jak akci zachránit. Přehlídka kapel v Šimkových sadech má velký ohlas a svým pořadatelům generuje zajímavé zisky.

„Situaci sledujeme, ale bohužel odhadovat budoucí vývoj se dá jen velmi těžko. Chceme vyčkat do začátku dubna, jaká budou další nařízení, a podle toho postupovat. Samozřejmě i my chystáme alternativní scénáře, tedy termínový posun, ale vzhledem k nejistotě se těžko odhaduje, kam majáles odsunout. Nechtěli bychom akci rušit, spíš hledáme cesty, aby mohla být třeba v jiném termínu,“ řekl za pořadatele hradeckého majálesu David Peštál.

Ovšem z webu události se lidé ještě před pár dny dozvěděli, že akce se bude konat v původním termínu 8. května.

Rock for People: Prognózy nejsou optimistické

Obavy o svůj festival pak mají i organizátoři zřejmě největší hudební akce ve východních Čechách Rock for People. Ta každý rok přivede na hradecké letiště masy lidí z České republiky i okolních zemí.

„Bohužel červen, kam jsme festival z července posunuli, je určitě v pásmu ohrožení. Dělá nám to skutečně vrásky, protože prognózy nejsou dvakrát optimistické. Jsme v kontaktu s kapelami, dotazujeme se na možné změny, ale žádné stanovisko, že by se něco rušilo, jsme do dnešního dne nedostali. Připravujeme se, ale nedal bych ruku do ohně za to, že se nemůže nic stát,“ uvedl ředitel Rock for People Michal Thomes.

V klidu nejsou však ani pořadatelé festivalů, které se mají konat až v druhé polovině prázdnin. Třeba 15. srpna se má na pardubickém dostihovém závodišti odehrávat další díl Friends Festu, tedy akce plné Ameriky, jak zní podtitul události. I na tuto akci každoročně přijedou tisíce lidí. Letos má být hlavním tahákem britská kapela Sweet a je jasné, že přípravy jsou v plném běhu.

„Zatím nedokážeme odhadnout, zda se festival bude moci konat,“ uvedl pořadatel Jan Myšička.

Ten má navíc strach ještě z jedné věci, a to z ekonomické krize. Podobně velké show pod otevřeným nebem jsou totiž závislé na štědrosti partnerů a ta se může zadrhnout.

„Z toho mám skutečně obavy, pokud by nám reklamní partneři začali vypovídat smlouvy, tak bude ohromně složité dát obvyklý program dohromady. Stále věříme, že festival se bude konat, ale otázek je hodně,“ dodal Myšička.

Více informací by pořadatelům i fanouškům hudby mělo dorazit koncem týdne, kdy je oznámená schůzka ministra kultury Lubomíra Zaorálka s Markem Vohralíkem, výkonným ředitelem asociace Festas, která sdružuje 30 největších festivalů v Česku.