Hradubická fotbalová aréna není úplně ze hry, stála by u Opatovic

Oba projekty však provází docela dost problémů, a tak čím dál více lidí připouští stavbu společné arény u Opatovic nad Labem.

Ještě před pár měsíci se to zdálo jako utopie. Pardubičtí zastupitelé totiž schválili opravu Letního stadionu za 430 milionů a vypadalo to, že možný projekt společné fotbalové arény s Hradcem Králové je passé.

Jenže mezitím hradečtí politici tvrdě narazili se svými podmínkami na opravu „malšovických lízátek“ a řada pardubických zastupitelů si myslí, že to samé se bude opakovat i v případě Letního stadionu.

Tedy, že žádná firma nebude schopna stavět za maximální určenou cenu 430 milionů korun. „Já jsem docela klidný. Podle mě se žádná firma do jasně nastaveného limitu nevejde. Dostaneme dvě tři nabídky a žádná nebude do hranice určené zastupitelstvem. Dopadne to jako v Hradci Králové,“ uvedl dokonce opoziční zastupitel za Pardubáky a architekt Aleš Klose.

A není sám s takovým názorem. Není tak divu, že především odpůrci drahé opravy začínají o možnosti společného stadionu mluvit čím dál častěji.

„Myšlenka to je určitě životaschopná. Úspory obou měst by byly zjevné a masivní. Uvidíme, jak dopadnou soutěže na stavitele v obou městech. Momentálně to není úplně téma dne, ale to se může změnit,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš z ODS.

Ten dlouhodobě kritizuje cenu díla a dokonce vyvolal koaliční smírčí řízení, aby našel dohodu se zastánci nákladné opravy z hnutí ANO. Ta se nakonec nekonala, ale obě strany si daly volné hlasování a koaliční smlouvu kvůli stadionu netrhaly.

„Za mne si stále myslím, že projekt v Pardubicích je příliš luxusní a to samé a možná ještě ve větší míře platí v Hradci Králové,“ doplnil Petr Kvaš.

Fakt je, že na soutoku Labe a Orlice se s opravou stadionu trápí už vlastně dvacet let a nějaký happyend stále není v dohledu. Zřejmě i proto tamní politici mluví o společném fotbalovém stadionu s Pardubicemi daleko konkrétněji.

„Ano, stále se snažíme zrealizovat stávající projekt, ale vize společného stadionu je podle mě logická a je potřeba promýšlet všechny varianty. Jednání však ještě nezačala, nejprve bychom se na tom museli dohodnout v koalici,“ upozornila náměstkyně hradeckého primátora Monika Štayrová (ANO).

Primátor Hradce: Ideální by bylo stavět nedaleko Opatovic

Rovněž primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek z ODS si myslí, že tento plán by neměl hned skončit ve skartovačce:

„Trochu nevážně jsem řekl, že Opatovice by byly ideální, protože je tam elektrárna i teplárna, takže kromě trávníku by mohly být i vyhřívané sedačky pro diváky. Sice se tomu můžeme smát, ale nápadu takového stadionu bychom se neměli vzdávat. Vždyť ani v Evropě to není úplně neobvyklá záležitost, že dva kluby mají společný stadion a docela dobře to funguje,“ zmiňuje primátor římskou symbiózu Lazia a AS nebo Interu s AC na proslulém milánském San Siru.

Logické je, že podobné plány se úplně nelíbí zástupcům obou druholigových fotbalových klubů. A to ani ne z důvodu, že by stánek museli sdílet s regionálním rivalem, jako spíše kvůli tomu, že manažeři mají oprávněný strach z délky přípravy a pak i samotné náročné stavby.

Oba východočeské týmy totiž hrají na stadionech, které brzy přestanou splňovat kritéria pro druhou nejvyšší soutěž, natož pro tu první.

„Nevím, mám obavu, že by lidé na takový stadion těžko hledali cestu. U nás je zvykem, že si chlapi na fotbal přijedou na kole, dají si párek a pivo. Do Opatovic by museli vlakem nebo auty, mám obavu, že by to nefungovalo,“ říká zastupitel za Pardubáky František Brendl.

„Za mne to logiku dává, dalo by se to spojit i třeba s obchody. Mohlo by to být zajímavé i pro soukromé investory,“ oponuje Petr Kvaš.