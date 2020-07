Hradby Svojanova nevydržely nápor dešťů, hrad na opravu nemá peníze

Pozdně gotické zdivo se vysypalo v jihozápadní části hradního areálu v pondělí 29. června během návštěvní doby.

„Na sesuv kamenů do svahu nás upozornili sami návštěvníci. Jde o docela dlouhý úsek, takže nějaký hluk to jistě udělalo. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Zdivo před osmi lety prošlo obnovou, ovšem tak velký nápor po vydatných deštích nebylo schopno udržet. Voda se vsákla do terénu a začala vytláčovat hradbu ven,“ informoval kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír.

Aby nedošlo k dalším sesuvům zdiva, dělníci okolní terén v zahradách na doporučení statika odbagrovali.

Část středověké hradby se vysypala do svahu v těžko přístupném terénu v nejméně vhodnou dobu. První odhady naznačují, že oprava zdiva vyjde na zhruba milion korun, což je v letošním ztrátovém roce pro hrad nedostupná částka.

Na jedné z nejnavštěvovanějších památek v Pardubickém kraji přišli kvůli koronaviru za necelé dva měsíce na vstupném o 1,5 milionu korun. A s větším ziskem nemohou počítat ani po zbytek roku.

Kvůli nejasným vyhlídkám byly zrušeny vícedenní akce, jako jsou například Královské slavnosti, které jsou návštěvníky oblíbeny kvůli příjezdu družiny krále Přemysla Otakara II. a královny Kunhuty. V polovině srpna se neuskuteční ani Třicetiletá válka s velkým množstvím účinkujících.

„Je to pro nás docela velká rána. Letos jsme kvůli jarnímu výpadku příjmů od návštěvníků v tíživé finanční situaci. Rádi bychom hradbu opravili, ale na mimořádné a hlavně nečekané výdaje nemáme letos peníze,“ uvedl kastelán.

Na opravě se musíme podělit všichni, říká starosta

A peníze nemá ani vlastník hradu, město Polička.

„Jde o poměrně rozsáhlou havárii. Obávám se, že oprava bude finančně náročná a nezůstane jen u vysypané části a zdiva se bude muset rozebrat víc. V době, kdy se nám propadají daně kvůli koronaviru, požádáme o pomoc ministerstvo kultury a Pardubický kraj, abychom se o financování opravy významné památky nadregionálního významu podělili z více zdrojů,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů.



Na pokrytí škody se podle vyjádření zástupce pojišťovny nevztahuje ani pojistka.

Zda se správci hradu pustí do oprav sesunutých hradeb ještě letos, není jisté. Došlo pouze k základnímu zajištění okolí.



„Jakmile budeme mít jisté peníze a bude zhotoven projekt, pustíme se do práce. Do té doby zůstane malá část gotických zahrad pro návštěvníky uzavřená. Rozhodli jsme se také vypsat na opravu poškozených hradeb speciální účet, na který mohou všichni, kterým není lhostejný osud hradu, přispívat,“ dodal kastelán hradu k výjimečně zvolené možnosti financování nenadálé škody.