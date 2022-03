Nový hotel u pardubického Ideonu stále čeká na potřebná razítka

Za pár dní to bude pět let, co pardubický podnikatel Petr Vašíček koupil od magistrátu výstaviště Ideon. Smyslem transakce bylo, aby se město zbavilo nesmyslného pronájmu na 99 let a také mohlo za budovou postavit nový 25 metrů dlouhý bazén. Vašíček měl na oplátku dostat možnost postavit u výstaviště hotel.

A zatímco v rozšířeném akvaparku Na Olšinkách se už dávno plave, luxusní ubytovací kapacita nezačala ani růst. Důvod? Územní plán města.

„Podle stávajícího se hotel za bazénem stavět nedá. Ten nový to už umožní. Pan Vašíček tak musí počkat,“ uvedla bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Právě ona měla několik let na starosti přípravu nového územního plánu.

Štafetu po ní převzal náměstek primátora Petr Kvaš z ODS. Toho už zítra čeká veřejné projednání návrhu klíčového dokumentu v kulturním domě Hronovická. Debata začne v 16 hodin. O den později v 18 hodin se pak nad územním plánem setkají zastupitelé. A očekává se ostrá debata.

„Máme silné výhrady,“ zní hlavně z klubu ANO.

Nicméně případ Petra Vašíčka ukazuje, že další zabrzdění schvalovacího procesu není pro mnoho investorů akceptovatelné.

„Jsem rád, že konečně zastupitelé rozhodli, sledoval jsem to na internetu. Nyní zahájím přípravy stavby hotelu,“ řekl Vašíček pro MF DNES v dubnu 2017 s tím, že by rád postavil hotel s zhruba 200 lůžky.

Od té doby se však moc nepohnul. Projekční kancelář Mid Architekti mu sice hotel namalovala, ale ke stavbě je zatím hodně daleko. Přitom Pardubicím slušné ubytovací kapacity dlouhodobě chybí.

Podle Vašíčka by tak nebylo ani na škodu, že jeho hotel s kongresovým centrem by měl stát na dohled od čtyřhvězdičkového zařízení Euro. „Celková kapacita sálu pro potřeby kongresu je asi 500 míst. To znamená, že náš hotel ani nepojme všechny účastníky případné akce. Mám za to, že na nás tak hotel Euro spíše vydělá,“ uvedl Vašíček.

Na studiích stavba vypadá zajímavě. Zdá se, že by v ní Pardubice mohly získat další moderní stavbu. Základ projektu přitom bude tvořit dnešní Ideon, který dříve sloužil jako městský bazén.

„Přístavba hotelové části je navržena na původním půdorysu venkovní terasy Ideonu, k rozšíření zastavené plochy tak prakticky nedochází. Hotel má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, vrchní podlaží jsou ve dvou úrovních ustoupena a vytváří tak průběžné terasy, které zvyšují plasticitu východní fasády hotelu. Ta je mírně zvlněná, a reaguje tak na optický kontakt s hladinou řeky Chrudimky. Zároveň změkčuje poměrně robustní a pravoúhlé hmoty jak stávajícího Ideonu, tak navazujícího plaveckého areálu,“ uvedl architekt Milan Dvořáček, který s návrhem pomáhal pardubickému architektovi Milanu Košařovi.

Veřejnosti je Košař známý jako bývalý radní a zastupitel Pardubic.

Dvořáček, který je synem a spolupracovníkem dnešní zastupitelky za ANO Heleny Dvořáčkové navíc upozorňuje na to, že centrum by mělo mít zřejmě nejhezčí atrium ve městě.

„Mezi přístavbou hotelu a stávajícím Ideonem vzniká atriový prostor s prosklenou střechou, který se stává hlavním vstupním a komunikačním prostorem, propojující lůžkovou část hotelu s kongresovým sálem a gastrocentrem a v úrovni druhého patra také s plaveckým areálem.

Stěna mezi atriem a kongresovým sálem dostane vertikální zeleň, v parteru atria je mimo jiné v prostoru mezi recepcí a barem navržen vodní prvek,“ dodal Milan Dvořáček s tím, že hotel by měl mít 139 pokojů a 15 apartmánů. V podzemí bude 72 parkovacích stání pro auta a 12 pro motorky.