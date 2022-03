Chrudim uvažuje o koupi zavřeného hotelu Bohemia zatíženého soudním sporem

Hotel Bohemia, který je od roku 2013 rozestavěný a jeho rozryté prostranství hyzdí střed Chrudimi, by mohlo koupit město. Uvedl to starosta František Pilný. Ani po několika letech totiž radní nedospěli s majitelem hotelu k dohodě, která by vedla k dokončení rekonstrukce.