Nemocnice v tendru vyřadila nabídku o 58 milionů nižší, důvod u soudu neobstál

Nemocnice Pardubického kraje se v roce 2019 rozhodla, že za klinický informační systém zaplatí 193 milionů bez DPH pardubické firmě Stapro. Ze soutěže vyloučila slovenskou firmu Datalan, která chtěla o 58 milionů korun méně. Ta se nevzdala. Soud jejím námitkám dal za pravdu, nicméně zakázku už dostat nemůže, protože společnost Stapro mezitím informační systém v nemocnicích rozjela a ÚOHS řízení letos v dubnu zastavil.

Soutěž na zajištění mimo jiné elektronické zdravotnické dokumentace pro pět nemocnic a jeho servis po dobu dvaceti let vyhrála v srpnu 2019 slovenská firma Datalan s nabídkou 135 milionů korun bez DPH. Když v říjnu 2019 předváděla svůj systém, podle hodnoticí komise neuspěla. Důvodů bylo víc.

Podstatným se zdá být fakt, že komise chtěla znázornit konkrétní invazivní prostředky, jako je katetr či dren, na schématu celého lidského těla. Firma ale byla v danou chvíli připravena toto předvést pouze na schématu srdce. To nemocnici nestačilo a nabídku vyloučila s tím, že nevyhovuje zadávacím podmínkám. Od té doby se vedl spor, zda stačilo schéma srdce, anebo ne.

Část zadávacích podmínek podle soudu umožňovala dvojí výklad

ÚOHS, k němuž se firma Datalan obrátila, rozhodl, že nemocnice má pravdu, a zájemci o zakázky museli předvést příslušné funkce na celém těle. Krajský soud v Brně, který rozhodnutí antimonopolního úřadu posuzoval, dospěl k opačnému závěru. Část zadávacích podmínek Nemocnice Pardubického kraje podle soudu umožňovala dvojí výklad, protože nebyla formulována jasně.

„Tyto nedostatky zadávacích podmínek způsobil zadavatel,“ uvedl Krajský soud loni v říjnu ve svém pravomocném rozsudku, kterým rozhodnutí ÚOHS zrušil.

Nakonec to ale nemá žádný dopad. Předseda ÚOHS Petr Mlsna totiž celé řízení věnované tendru zrušil s vysvětlením, že zakázka už je podepsána. Nemocnice měla právo uzavřít smlouvu s firmou Stapro v říjnu 2020 poté, co ÚOHS rozhodl, že tendr byl v pořádku.

„V současné době ještě rozhoduje Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně, ale vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvu, tak by celá věc už měla být bez ohledu na výsledek u Nejvyššího správního soudu definitivně skončena,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Společnost Datalan neodpověděla na dotaz MF DNES, zda připravuje nějaké další kroky.

Hejtmana spory překvapily

Nejasnosti kolem zakázky řešili i krajští zastupitelé v roce 2020. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK) tehdy dal najevo, že jej spory překvapily.

„Na radě jsme se pozastavili nad touto situací, nejsem odborníkem na IT, upřednostním účast těch, kteří to mají v kompetenci, protože to soutěžila nemocnice, ne my,“ uvedl tehdy Netolický. Případu se poté věnoval zdravotní výbor zastupitelstva, který došel k závěru, že soutěž byla v pořádku.

Jediné, co po zkoumání antimonopolního úřadu a soudu jasně vyplývá, je, že zadávací podmínky soutěže nebyly formulovány dobře. Podle soudu však nelze tvrdit, že slovenský zájemce o zakázku byl vyřazen protiprávně. Soud totiž posuzoval jen část důvodů, pro které nemocnice nabídku firmy odmítla.

Společnost Stapro dlouhodobě spolupracuje s Nemocnicí Pardubického kraje i Pardubickým krajem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2020 zrušil tendr Pardubického kraje na elektronizaci zdravotnické dokumentace pro šest zdravotnických zařízení za 33,7 milionu korun s odůvodněním, že zakázku kraj ušil na míru právě firmě Stapro.