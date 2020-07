Hokej nesmí brát vše, bojuje petice o peníze pro ostatní pardubické sporty

Stalo se to, s čím se do určité míry dalo počítat. Poté co se zástupci sportovních klubů v Pardubicích seznámili se smlouvou mezi městem a Petrem Dědkem ohledně hokejového Dynama, došli k názoru, že by od radnice chtěli také více peněz.

Hodně hlasitým kritikem se stal šéf BK Pardubice Pavel Stara, Jindřich Petruška jde nyní ještě dále. Spustil petici, pomoci které chce na politiky tlačit, aby dali více peněz i ostatním sportovním klubům.

„Vyzývám všechny sportovní organizace, trenéry, rodiče i sportovce, podpořte svým podpisem naši snahu o nastavení rovných podmínek podpory sportu ze strany politiků zastupitelstva města Pardubice,“ uvedl Jindřich Petruška v průvodním dopise k založení petice, která se dá podepsat na Facebooku Pardubické sportovní výzvy.

Ačkoliv sám dříve hokejisty trénoval, nyní se proti Dynamu velmi ostře vymezil. Vadí mu především to, že město oficiálně bude dávat do mládeže Dynama přes 17 milionů korun ročně.

„Když to přepočtu na hlavu jednoho malého hokejisty, kterých je kolem tří stovek, tak mne to vychází na více než 50 tisíc korun podpory na osobu z rozpočtu města,“ uvedl Petruška, který má údajně podporu ze strany dalších menších sportovních klubů.

Trenér, který pracuje v hokejbalovém klubu Svítkov Stars, nespravedlnost dokládá i rozborem zastupitele za ODS Karla Haase, který smlouvu mezi městem a miliardářem z Vrchlabí ostře kritizoval.

„Částka 17 milionů je určitě adekvátní k významu Dynama pro město, ale není adekvátní k aktuální ekonomické kondici města a také není v pořádku vůči dalším sportovním klubům,“ uvedl Haas, podle kterého nelze takto jednoduše dělit položky a přepočítávat na hlavu malého sportovce.

„Myslím, že pan Petruška se rozčiluje nad správným jevem, ale nepoužívá k tomu správné argumenty,“ dodal Haas.

Dotace pro kluby má na starosti sportovní komise

Podle primátora Pardubic Martina Charváta, který pro smlouvu s Petrem Dědkem hlasoval, je hlídání dotací v kompetenci sportovní komise města.

„Musíme brát v potaz, že je to energeticky velmi náročný sport a v té částce jsou i peníze na pronájem ledových ploch. Ovšem pokud to chce někdo přepočítávat, já s tím problém nemám. Já však věřím, že sportovní komise toto pečlivě hlídá,“ uvedl primátor Charvát.

Dlouholetý člen sportovní komise Petr Klimpl z ODS dává Petruškovi za pravdu v tom, že hokej je ze strany města protežovaný. Ovšem z jiného důvodu, než stěžovatel myslí.

„Historicky v Pardubicích platí, že jsou tři privilegované sporty. Mužský basketbal, hokej a fotbal. Šlo o politické rozhodnutí s tím, že u prvních dvou sportů má radnice v klubech své majetkové podíly a u třetího pomáhá s chodem akademie. Ostatní dostávají peníze rovným dílem, a to na základě předem určených kritérií,“ uvedl Petr Klimpl s tím, že určitá disproporce po schválení nové smlouvy skutečně nastala.

„Tak Dynamo dostalo na mládež o dva miliony více než dříve, takže rozdíl tam je. Ovšem znovu musím zdůraznit, že každý sport nejde brát stejným metrem. Jsou sporty ekonomicky náročnější, jsou sporty levnější. To musí být zohledněno,“ dodal Klimpl.

To Petruška sice uznává, ale štve ho odlišný přístup radních k hokeji a jiným klubům.

„My třeba prosíme o investici v řádech desítek tisíc korun. Nemáme šanci. Tady přijde miliardář a řekne, že chce do haly nové bufety, třetí ledovou plochu nebo tělocvičnu. Politici mu všechno přislíbí, to je přece šílené,“ dodal Petruška.

Sám Petr Dědek tlak od ostatních sportovních klubů ve městě zaregistroval. Delší rozhovor plný emocí vedl třeba se zmíněným Pavlem Starou. Ovšem podle něj důvod k rozepřím není.

„To, že je aréna dvacet let po opravě ve špatném stavu a že třeba bufety nesplňují hygienické normy, není můj problém. Je to majetek města, a tak do něj bude investovat. Na tom nevidím nic divného,“ uvedl Dědek.

„Investice do arény by nás čekala tak jako tak“

Podobně argumentuje i primátor Charvát. Také podle něj všechny investice do enteria areny dávají logiku a byly by stejně dříve nebo později nutné. Navíc třeba stavba třetí ledové plochy by mohla pomoci právě basketbalistům, kteří by měli více prostoru pro zápasy ve stánku pro více než deset tisíc lidí.

„V roce 2001 se jenom předělal zimák a dala se tam palubovka, pořád to ještě není multifunkční aréna. Dobudujeme zázemí pro basketbalisty, krasobruslaře, sledge hokej, amatérský hokej. Rádi bychom čerpali státní dotace přes Národní sportovní agenturu,“ dodal Charvát.

Otázka tedy je, nakolik Petruška dokáže pardubické sportovce spojit a nakolik budou tlačit na politiky. Podle Petra Klimpla však paradoxně může jít brzy do klubu méně peněz než dosud.

„Očekávám tlak na šetření v rozpočtu města, který kvůli koronakrizi přišel o stovky milionů. Myslím, že se budou přehodnocovat všechny tzv. zbytné výdaje,“ dodal Klimpl.