Hokejové Dynamo chce titul a lidé touží být u toho, permanentky vzali útokem

Hockeytown. Tak se Pardubicím začalo říkat před dvaceti roky. Tehdy měl východočeský hokejový klub čerstvě otevřenou opravenou arénu a také velké ambice.

Tým kolem manažera Zbyňka Kusého každý rok cílil na titul mistra republiky. Nakonec se mu to podařilo v sezoně 2004–2005, kterou vyšperkovala účast hráčů z NHL. Tehdejší stávku strávili v pardubickém dresu takové hvězdy, jakými byli Jiří Dopita, Milan Hejduk, Aleš Hemský, Petr Průcha nebo Jan Bulis.

Jenže ani tehdy se neprodávaly permanentky do dnešní enteria areny tak dobře jako dnes. Vedení Dynama hlásí rekordní zájem fanoušků. „Evidence prodeje permanentek se vede od roku 2000 a od té doby si jich nikdy fanoušci nekoupili tolik jako letos. Už loni jsme překonali nejlepší výsledky z dob na začátku milénia a letos jsme ještě dále. Aktuálně máme vyprodáno asi 60 procent kapacity haly,“ uvedl tiskový mluvčí HC Dynamo Pardubice Jan Mroviec.

Kapacita arény je přitom 10 194 lidí. Díky množství prodaných permanentek budou mít někteří fanoušci patrně problém se dostat na atraktivní zápasy.

Zájem lidí je pochopitelný. Pardubice už v minulé sezoně šly tvrdě po zisku poháru pro vítěze extraligy. Nakonec skončily třetí, když prohrály v sedmém semifinále o jediný gól s pozdějšími mistry z Třince. Jenže ten v letní pauze oslabil a tak se zdá, že ekipa kolem útočníků Lukáše Sedláka, Tomáše Hyky, Tomáše Zohorny, Lukáše Radila nebo brankáře Romana Willa bude hlavním favoritem na titul.

A to i s ohledem na to, že majitel Dynama Petr Dědek přivedl na lavičku veleúspěšného kouče Václava Varaďu. „Když jsem měl možnost ho získat, nebylo nad čím váhat,“ řekl k akvizici Petr Dědek.

Lidé jsou ochotni za dobrý hokej zaplatit

K tomu ještě fanoušky navnadil návrat Martina Kauta z NHL a také fakt, že loňský kádr zůstal prakticky pohromadě. „Také se nám povedly oslavy 100 let od založení klubu, budeme hrát Ligu mistrů a Spengler Cup ve švýcarském Davosu. Je toho teď hodně a jsme moc rádi, že fanoušci mají o klub velký zájem,“ doplnil Mroviec s tím, že prodej sezonních vstupenek má pro klub ještě jeden kladný dopad. „Je to pozitivní s ohledem na cash flow organizace, která logicky v létě nemá takové příjmy jako v sezoně,“ doplnil mluvčí.

K tématu je nutné dodat, že když se objevily na veřejnosti ceny permanentek pro příští sezonu, řada fanoušků nadávala na citelné zdražení. Ceny se pohybovaly od 4 100 za stání až po 11 500 korun za ta nejlepší místa. Praxe však ukázala, že lidé jsou za hokej v Pardubicích ochotni platit.

Na druhou stranu nebývalý zájem příznivců o Dynamo také přináší klubu problémy. Byť celkem příjemné. Manažeři budou totiž muset najít způsob, jak v případě absence permanentkářů na méně atraktivních zápasech zamezit poloprázdnému hledišti.

„Nyní na tom intenzivně pracujeme. Vymýšlíme model, který by měl být výhodný pro klub i pro majitele permanentek. Jde nám o to, aby nezůstávala prázdná sedadla hlavně v kategorii A a B. Byla by to škoda, navíc by to nevypadalo dobře,“ uvedl Mroviec.

Podle něj bude možné své místo v případě absence uvolnit a klub ho může znovu prodat. Část peněz by pak šlo i majiteli permanentky. Bude také možné, aby lidé kartičku půjčovali třeba kamarádům. I to by se však mělo dít tak, aby to vedení klubu vědělo.

„Tím pak předejdeme nepříjemným situacím, kdy si majitel stěžuje, že na jeho lístek už někdo prošel. Chceme novinky ohledně tohoto systému co nejdříve představit. Dopředu můžu slíbit, že nebudeme v těchto věcech tak invazivní, jako třeba fotbalová Slavia. Ta majitele permanentek, kteří nechodí na zápasy a včas místo neuvolní, i penalizuje. Touto cestou jít nechceme,“ dodal Mroviec.

Nicméně velký hlad po hokeji a zápasech Dynama ukazuje, že z pohledu většinového majitele klubu Petra Dědka má logiku snaha o výstavbu nové haly pro zhruba 15 tisíc lidí.

„Často dostávám dotaz, jaký to bude mít pro mě přínos. Projekt má dlouhodobou návratnost, ale to není primární cíl. Když se podíváte do historie, Tomáš Baťa, velice úspěšný světový podnikatel, nestavěl jen výdělečné továrny, ale školy, nemocnice, divadla. Chci tím říct, že aréna má především sloužit ke sportu. Obzvlášť teď nastává doba, kdy stát a města budou potřebovat každou soukromou investici a aréna je soukromý projekt pro město. Beru to jako součást zodpovědnosti za klub, který řídím. Nová aréna je nevyhnutelná. Rekonstrukce enteria areny by stála v příštích letech několik stovek milionů korun,“ řekl k plánu nové arény nedaleko sídliště Cihelna Petr Dědek.