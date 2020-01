Primátor Charvát je znovu šéfem dozorčí rady pardubického hokeje

Během změn se v tichosti stal šéfem hokejového klubu krajský i městský zastupitel za ANO Dušan Salfický. Ten neoficiálně nahradil generálního ředitele Martina Sýkoru, který pozici nezvládl a vlastně nenápadně „vysublimoval“.

Oficiálně je přitom bývalý úspěšný brankář Salfický „jen“ členem představenstva a sportovním manažerem.

„Všechna zásadní rozhodnutí od začátku prosince dělá v klubu právě pan Salfický, který je v čilém styku s panem primátorem. Zástupce Sýkory se intenzivně hledá,“ uvedl pod zárukou anonymity jeden z pardubických zastupitelů.

Jeho slova dokládají i skutky. Když vrcholila krize kolem možného odvolání trenéra Radka Bělohlava, před rozzuřený dav fandů se postavilo právě duo Charvát - Salfický. Vzkaz ostatním byl jasný - teď to bereme do ruky my!

A v případě primátora Charváta je návrat na výsluní stvrzen i fakticky. V půlce prosince totiž na post předsedy dozorčí rady klubu rezignoval Ivan Šubrt a nahradil ho právě politik z Babišovy strany.

Šubrt se neshodl s Charvátem

„Pro všechny byla rezignace pana Šubrta překvapivá. Za vším byly neshody kolem odvolání trenéra Bělohlava. Dozorčí rada následně zvolila svým předsedou primátora Martina Charváta,“ uvedl člen dozorčí rady Ondřej Hlaváč.

Fakt je, že mezi Šubrtem a Charvátem došlo ke sporu na začátku prosince po drtivé porážce v Třinci. Během ní navíc Bělohlav vykázal ze střídačky svého asistenta a primátorova známého Petra Čáslavu. Hned o dva dny později chtěl Charvát koučovu hlavu, a to poměrně z překvapivého důvodu.

„Podle mě je nutné řešit otázku hlavního trenéra. Radek Bělohlav je jednatelem společnosti CB Hokej 2013 s. r. o., která provozuje lední hokej v Českých Budějovicích. Toto spojení vnímám jako fatální střet zájmů a vyzval jsem předsedu dozorčí rady Ivana Šubrta k okamžitému a transparentnímu řešení,“ uvedl tehdy Martin Charvát.

Šubrt naopak stál na straně trenéra, kterého však v pozici nezachránily ani dvě slepené výhry nad Spartou a Kometou. Ty navíc přišly po výkonech, které fandové v aréně dlouho neviděli.

„Padalo hodně názorů, včetně těch, že je potřeba odvolat trenéry. Já si to ale nemyslím. Noví trenéři góly za hráče dávat nebudou. Atmosféra v kabině je dobrá, jen je třeba, aby se nám konečně chytly ty největší letní posily. Stále si myslím, že tým může být kolem desátého místa,“ uvedl Šubrt na začátku prosince a dodal, že zatím žádné panice nepropadá. V pondělí nebral svůj mobilní telefon.