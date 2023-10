Do bitvy o křeslo hejtmana Pardubického kraje vyšle ANO hokejistu Salfického

Na první pohled pro mnohé šok. Na straně druhé pragmatická a šikovná volba. Oboje platí pro fakt, že regionální hnutí ANO směřuje k tomu, že lídrem pro krajské volby zvolí bývalého hokejistu Dušana Salfického.

Ten tak povede do voleb stranu, která bude jednoznačným aspirantem na výhru a tím pádem i na zisk hejtmanského křesla. „Nebudu se k tomu zatím vyjadřovat. Počkám, až bude vše oficiální čili dokud nebudu zvolen krajským sněmem,“ napsal v SMS MF DNES Salfický.

Víceméně však jeho kandidaturu včera na sociální síti X potvrdil majitel pardubického Dynama Petr Dědek. „Dušan Salfický má dohodu s klubem, že pokud uspěje příští rok v krajských volbách, bude z klubu uvolněn,“ napsal.

Na to hned reagovali někteří opoziční politici na pardubické radnici. „A co to znamená, že uspěje? Že bude hejtmanem nebo radním nebo jen zastupitelem?“ napsal třeba opoziční zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Dvojnásobný mistr světa a majitel bronzu ze zimních olympijských her v Turíně by měl být zvolen v pondělí 6. listopadu. A hned podle několika zdrojů má jít o pouhou formalitu.

„Ta volba má vysokou míru racionality. Dušan je už v politice delší dobu, zkušenosti má. Navíc je populární a je ve vedení Dynama Pardubice, které klidně na jaře může vyhrát mistrovský titul. Vše do sebe báječně zapadá,“ uvedl zdroj z hnutí ANO, který nechce být v této souvislosti jmenován.

Na oznámení lídra zatím totiž platí mediální embargo. A to i z toho důvodu, že ne každému takové rozhodnutí konvenuje. „Musím říct, že mne to hodně překvapilo. Je otázka, jestli by Dušan chtěl na kraji vůbec v nějaké vysoké pozici fungovat. Nemyslím si, že to je úplně jeho svět, ale uvidíme,“ uvedl další politik z hnutí ANO.

Úspěšný sportovec jako politik

Salfický má za sebou mimořádně úspěšnou sportovní kariéru. Odchovanec Pardubic získal v roce 2007 extraligový titul se Spartou Praha a o pět let později i se svým Dynamem. Zažil zlatou éru českého hokeje, když byl u titulů mistrů světa z let 2000 a 2001. V roce 2006 pak cestoval jako náhradník za zraněného Dominika Haška na ZOH do Itálie a má díky tomu doma olympijský bronz.

Dušan Salfický Sportovní kariéra Rodák z Chrudimi a odchovanec Pardubic hrál v extralize za Pardubice, Spartu, Plzeň nebo Vary. V Rusku pak působil v CSKA Moskva, Čerepovci nebo Chimiku Mytišči. V Česku získal dva tituly v letech 2007 se Spartou a 2012 v Pardubicích. Je dvojnásobný mistr světa v hokeji z let 2000 a 2001. Ze ZOH v Turíně 2006 přivezl bronz. Je i mistrem světa v hokejbale. Politická kariéra Jako manažer Dynama vstoupil do hnutí ANO. S ním v roce 2014 uspěl v komunálních volbách a stal se zastupitelem a radním města. Zastupitelem Pardubic se stal později ještě dvakrát. V letech 2016 až 2020 byl zastupitelem kraje.

Co na tom, že u všech pěti úspěchů plnil roli náhradního brankáře. Trenéři ho chtěli vždy do týmu jako dobrého parťáka a hokejistu, který nezkazí žádnou legraci. A i tyto vlastnosti ho nyní zřejmě pomohly vynést do velmi prestižní politické pozice.

ANO totiž potřebuje po dvou špatných koncích krajských voleb změnu. Jeho dva předchůdci Jan Řehounek a Martin Kolovratník těžce pohořeli. Prvně jmenovaný krajské volby vyhrál jako lídr hnutí ANO v roce 2016. Dlouholetý hejtman Martin Netolický ze SOCDEM/3PK mu však nabídl tak podřadnou roli ve vládní koalici, že jednání skončila pár dní po volbách.

To v roce 2020 tehdejší lídr Babišovy strany Martin Kolovratník žil svůj sen o přetavení výhry v zajímavé posty ještě mnohem kratší dobu. Zatímco ve štábu sotva s kolegy otevíral první lahve sektu, o pár ulic dál se už podepisovala koaliční smlouva. A hejtman Netolický k jednacímu stolu Kolovratníka ani nepozval.

Za rok na podzim bude ANO opět horkým favoritem na výhru v Pardubickém kraji. A do třetice by hnutí jen nerado zažívalo pachuť z odchodu do opozice. Logicky tak straníci hledají takového lídra, který má šanci domluvit se s Netolickým, který bude zřejmě znovu rozdávat povolební karty.

Jako možnost se proto nabízelo zvolit za lídra třeba náměstka pardubického primátora Jana Hrabala. Ten si k hejtmanovi našel relativně rychle cestu a jsou schopni se na mnoha věcech domluvit. Jenže Hrabal tuto možnost odmítl.

„Mám na radnici složitou gesci dopravy, ve které je třeba hodně udělat. Nemůžu v poločase odejít od rozdělané práce. Do krajského zastupitelstva budu opět kandidovat, ale ne z pozice lídra,“ uvedl.

Pozici lídra odmítl i dnešní krajský šéf ANO Jiří Rejda. Starosta Dukly a pardubický radní se navíc chce v dohledné době zbavit i pozice regionálního předsedy. „Nemám rád cesty do Prahy na jednání. To není můj šálek kávy. Moje pozice je v Pardubicích, větší ambice nemám,“ uvedl Rejda.

Bývalý primátor Pardubic Martin Charvát po neúspěšné kandidatuře do Senátu už o viditelné politické funkce nestojí a mimo krajské město ANO nemá tak silnou členskou základnu. I proto dává sázka na Dušana Salfického velkou logiku.