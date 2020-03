Zachránil hokejové Dynamo, teď ale manažer Heřman končí

Funkcionář tak splní slib, který dal politikům v době nástupu do vedení hokeje. Krok, který fanoušci budou těžko chápat, udělá kvůli tomu, aby se s Petrem Dědkem mohl ucházet o majetkový vstup do Dynama.

Jako hlavní soupeř se jeví Vladimír Pitter, který se stará o druholigový fotbal.

Do boje o podíl v Dynamu Pardubice však dva hlavní zájemci vstupují v úplně odlišných pozicích.

První se zapojil do záchrany klubu a osobně křepčil se šálou přímo v brněnském Rondu s davem nadšených pardubických fanoušků. Druhý je zatím v ústraní a o víkendu se radoval především z výhry svého klubu ve Vlašimi. Tím si totiž Pardubice upevnily první příčku ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži.

Rozdílný je i přístup k médiím. Zatímco Dědek vyhlašuje, že podmínky soutěže nejsou ze strany města dobře nastavené, Pitter drží výraz hráče pokeru. „Nebudu zatím nic veřejně komentovat. Nabídky na vstup do Dynama je možné posílat do čtvrtka a já se do té doby určitě rozhodnu. Nechám si vše projít hlavou, poradím se s partnery,“ uvedl Vladimír Pitter, aniž by potvrdil či vyvrátil, zda nabídku městu skutečně podá.

Pravdou je, že nálada mezi většinou fanoušků je prostá - chtějí, aby klub radniční politici co nejdříve předali nějakému podnikateli, ideálně právě Dědkovi. „Pana Dědka neznám a těžko takto předčasně soudit, nicméně zatím se profiluje velmi dobře. Pan Pitter ode mě hlas nedostane, protože především jeho působení ve Slavii nedopadlo nijak vítězně,“ napsal fanoušek Jiří Šmída na facebookové stránce skupiny Nespokojení fanoušci pardubického hokeje.

Tamtéž proběhla také anketa příznivců, kteří na základě rozhovorů s Petrem Dědkem a Vladimírem Pitterem vybírali ideálního nového majitele. Do hlasování se zapojilo 258 lidí a výsledek byl více než jednoznačný. Hned 97 procent fandů hlasovalo pro Dědka.

„Možná dobré karty v ruce máme, ale nakonec rozhoduje 39 zastupitelů. Takže je to na nich. Naše nabídka tam přijde a pak se uvidí,“ uvedl člen představenstva Dynama Ondřej Heřman, který bude podávat nabídku městu společně s Petrem Dědkem.

Heřmanův konec byl dopředu domluvený

Právě i kvůli tomu bude nyní rezignovat na svou pozici v čele organizace. Ostatně tak to bylo domluvené dopředu. „Nechci, aby někdo říkal, že si to v klubu připravuju. Někdo by to mohl chtít zneužít, proto raději skončím,“ uvedl Heřman s tím, že do poslední chvíle bude připravovat kádr na příští sezonu.

„Do středy musíme ještě dodělat s Dušanem Salfickým hodně věcí. Teď je rozhodující fáze příští sezony. Myslím si, že se mi podařilo postavit velmi zajímavé mužstvo. Nechali jsme ale na soupisce asi pět volných míst, aby případně nový majitel nemohl říct, že jsme mu nenechali prostor, ale 1. května, kdy se mohou přestupy zveřejňovat, budou fanoušci spokojení,“ uvedl Heřman.

Co jeho konec vlastně pro klub znamená, primátor Pardubic a šéf dozorčí rady Dynama Martin Charvát odmítl komentovat. „Vy jste před dvěma měsíci napsal, že beru celou odpovědnost na sebe, a když to nyní celé dobře dopadlo, tak se dočtu, že vše zachránil Klimpl, to mě tedy štve,“ řekl redaktorovi MF DNES primátor Charvát.

Reagoval tím na článek, ve kterém redakce uvedla, že zastupitel za ODS Petr Klimpl sehrál v nečekaném lednovém dosazení Heřmana do pozice krizového manažera významnou roli. „Zeptejte se tedy pana Klimpla z ODS,“ dodal Charvát, zvolený za hnutí ANO.

Po obdržení nabídek se bude příští týden konat uzavřený seminář pro zastupitele, na kterém se bude vybírat nejlepší nabídka. Konečné slovo pak budou mít zastupitelé na svém zasedání 23. března. „Je to složitá situace, víme, že fanoušci si přejí pana Dědka, náš manipulační prostor není největší,“ komentoval soutěž třeba opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Zatím není veřejně známo, kdo další se druhého kola soutěže zúčastní. V prvním byl vedle zmíněných také podnikatel Marek Kirchner, pražská poradenská společnost Value Added a.s. a Petr Marklík z Pardubic.

„Pokud pan Dědek uspěje, budeme spoluvlastníci. Jdeme do toho spolu, máme jasně vymyšlenou strukturu toho, jak by to mělo fungovat. Jedna z priorit je zapracovat na rozvoji mládeže. S tím souvisí i potřeba výstavby sportovní haly u stadionu. Jen s ní udržíme status akademie,“ doplnil Heřman.