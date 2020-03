Oba zájemci o hokejové Dynamo chtějí od města oddlužení klubu

Poměrně zamotanou hlavu musí mít fanoušci pardubického hokeje při sledování výběru nového strategického partnera Dynama.

Soutěž na spolumajitele vyzněla zatím do prázdna a potenciální zájemci Petr Dědek i Vladimír Pitter nevědí, na čem jsou. Alespoň něco by se měli dozvědět dnes, zasedá totiž rada města.



„Členové rady potřebují více času na prostudování nabídek a budou o nich jednat na příštím jednání rady,“ uvedl po posledním jednání radních šéf kanceláře primátora Radim Jelínek.

Podmínky soutěže přitom prakticky splnil jen Pitter. Dědek nesložil požadovanou kauci a to by ho teoreticky mohlo stát pozici v boji o podíl v hokejovém klubu.

„Čistě technicky vyhrál soutěž pan Pitter, protože se jí účastnil vlastně jediný. Jsem sám zvědavý, jak to radní udělají, aby byl výsledek jiný,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který majitele druholigového FK Pardubice podporuje. Ostatně ve výběrové komisi dal jeho nabídce plný počet deseti bodů.

Ovšem podle zastupitele za ODS Petra Klimpla lidé z vedení města zase tak v těžké situaci nejsou. „V podmínkách soutěže je napsáno, že ji město může kdykoliv zrušit bez udání důvodů,“ uvedl Klimpl.

A tak celá situace spěje spíše k tomu, že politici budou vybírat z obou nabídek a pokusí se vybrat tu nejlepší. Čas přitom mají o něco delší, než se původně zdálo.

Poslední slovo v transakci musí mít zastupitelstvo, a to se hned tak kvůli koronaviru nesejde. „Původně jsem chtěl mít jasno do 15. dubna, ale je jasné, že kvůli současné krizi termíny už neplatí,“ uvedl ostatně Petr Dědek.

Klub zřejmě bude mít nižší rozpočet

Na druhou stranu nějaké velké otálení není také na místě. Právě v těchto týdnech se připravují kádry i sponzorské smlouvy na příští rok a bylo by logické, aby do procesu mohl nový spolumajitel zasáhnout. Navíc je zřejmé, že se celý svět řítí do ekonomické krize a leccos, nejenom v hokejovém světě, bude jinak.

„HC Dynamo potřebuje zvláště v současné těžké době partnera se silným ekonomickým zázemím. Ani jeden ze zájemců nesplnil původně nastavené podmínky města, ale měli bychom s nimi dále jednat, strategického partnera nutně potřebujeme. Město bude mít nyní řadu jiných starostí, než řídit hokejový klub. Musíme jednat rychle, ale uvážlivě. Uskromnit se budou muset všichni včetně hráčů. Nikdo si nemůže myslet, že klub bude mít stejný rozpočet jako v době ekonomické prosperity,“ říká jasně radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Oba zájemci to mají navíc o to těžší, že svou nabídku psali v době, kdy ekonomika šlapala na plné obrátky a nikoho nenapadlo, co se bude dít za pár týdnů.

„Celá naše nabídka se uskutečnila předtím, než naše země vstoupila do nouzového stavu. Samozřejmě bude záležet, jak tahle situace bude dlouho trvat, je nepříjemná pro všechny,“ uvedl pro deník Sport Vladimír Pitter.

„Z dnešního pohledu vypadá záchrana extraligy jako marginálie. Vše je jinak. Ze světa zmizely miliardy dolarů a další zmizí. Bude to těžké pro všechny, ale věřím, že se za pár měsíců vše uklidní a zase nás bude zajímat hokej,“ doplňuje pak Petr Dědek, který ve své nabídce bazíruje hlavně na dvou věcech.

Chce klub minimálně na 15 let a také ho chce bez dluhů. V tom je ostatně ve shodě i s Vladimírem Pitterem, který v posledních letech dostal pardubický fotbal z totálního dna až na špičku druhé ligy.

„Je mi jasné, jak to pan Dědek myslel s patnácti lety. Každou chvíli máte volby, mění se lidi na radnici a vy jako majitel potřebujete mít jistotu. S městem se musí nastavit jasné podmínky a komunikace. Pokud na začátku dobře nastavíte pravidla formou akcionářské smlouvy, pak už je důležité být jen na jedné vlně,“ doplnil Pitter.

Nyní tak politici mají před sebou dva základní problémy. Tím prvním je vybrat toho správného partnera a tím druhým najít cestu, jak klub oddlužit.

„Momentálně je kumulovaná ztráta organizace více než 70 milionů korun a podle prvních odhadů skončí poslední ročník sekerou někde kolem třiceti milionů,“ spočítal František Brendl s tím, že v ekonomicky těžké chvíli se bude špatně hledat podpora pro posílání peněz do klubu. „Bude navíc poměrně složité najít správnou legislativní cestu, jak dluhy umazat,“ dodal k tomu Petr Klimpl.