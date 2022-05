Pardubičtí radní zakážou herní automaty, povolí jen provoz kasin s krupiérem

„Naší snahou je zamezit negativním dopadům, které s sebou hraní hazardních her nese. Nová vyhláška by měla přinést větší ochranu dětem a mladistvým a rovněž snadno ovlivnitelným či sociálně slabším osobám, které mohou v této činnosti spatřovat příležitost k dosažení rychlého zisku,“ řekl agentuře ČTK primátor Pardubic Martin Charvát.

V provozovnách by po schválení vyhlášky nesměly být žádné výherní automaty. Kasina, kde se hrají karetní hry nebo ruleta, město ponechá bez regulace. Kasino je finančně a provozně náročnější. Musí tam pracovat krupiér a podnikatelé musí uhradit kauci, aby získali povolení k provozu.

„Uvažovali jsme o definitivním ukončení hazardu na území města, ale podle zkušeností z ostatních měst se hazard vymisťuje za hranice města a také do online her, kde tomu hráči podléhají víc než v regulovaných prostorách, v kasinech,“ řekl Charvát.

Mezi nejtvrdší odpůrce hazardu ve městě patří lidovci. Ti měli ve volebním programu už několikrát úplný zákaz podobných aktivit. „Cílem KDU-ČSL vždy bylo v Pardubicích hazard z města vymístit úplně. Pro nulovou toleranci jsme bohužel zatím nikdy neměli v zastupitelstvu dostatečnou sílu,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych, který však zároveň dodává, že se v rámci koalice shodli na dostatečných opatřeních.

„Těší mě, že jsme se v radniční koalici navíc domluvili na dalším omezení hazardu, které bude mít jistě pozitivní dopad na patologické jevy, které jsou s gamblingem spojeny. Ve spolupráci s našimi poslanci a ministry ale musíme připravovat další řešení k omezení hazardu i v internetovém prostředí, protože jeho podíl na trhu je čím dál tím větší,“ doplnil Ulrych.

Pardubice omezovaly hazard opakovaně, v roce 2011 zakázaly na provozovnách neonové poutače. V roce 2014 zastupitelé přijali vyhlášku, že herny nesmí být v okruhu 100 metrů od škol, což postihlo jen šest až sedm zařízení z téměř 90.

V mnoha městech už automaty dávno nejsou

Město získává na daňových odvodech z herních přístrojů desítky milionů korun ročně. Loni to bylo 70 milionů korun, částka je v posledních letech stejná. „Určitě jde o významnou částku, která třeba může pomoci obvodům při investicích do infrastruktury. Přesto si myslím, že sociální dopad hazardních her společnosti nese mnohem větší ztráty,“ dodal radní Ulrych.

Proti hazardu se s různou intenzitou bojuje ve všech větších městech kraje. Přibývá těch, kde automaty díky vyhláškám omezujícím hazard nefungují vůbec. Už dlouho nejsou ve Vysokém Mýtě, Lanškrouně ani v Litomyšli, poslední přístroje skončily v roce 2019 i v Ústí nad Orlicí, kde obyvatelé v referendu v roce 2014 hlasovali proti hazardu.

V tomto volebním období přitvrdili třeba i v Chocni. Jedním z prvních kroků, který udělalo nové vedení Chocně po komunálních volbách, byl právě zákaz hazardu. „Do Chocně se dnes stahují všichni gambleři a kriminální živly z okolních měst, která hazard zakázala. A to dle mého nevyváží ani těch téměř sedm a půl milionu korun, které z hazardu do rozpočtu města míří,“ zdůvodnil zavedení vyhlášky v roce 2019 starosta Chocně Jan Ropek (Živá Choceň).