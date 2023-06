Dědek bude při stavbě arény potřebovat politiky, kvůli územnímu plánu

Situace se mění. Dosud byl Petr Dědek zvyklý mluvit s pardubickými radními z pozice síly. Dokázal si tak vyjednat slušné podmínky odprodeje akcií Dynama, zajímavou akcionářskou smlouvu nebo třeba podporu na mládež.

Nyní poprvé dostali do rukou lepší karty politici. Mají totiž k dispozici eso s názvem územní plán. Právě ten může notně zkomplikovat plány miliardáře z Vrchlabí na stavbu nové arény pro zhruba 15 tisíc lidí.

„Pan Dědek bude potřebovat součinnost města. A podle mne by ji měl dostat. Přece jen zase tak často nám tady v Pardubicích někdo investici za třeba pět miliard nenabízí,“ uvedl radní za Společně pro Pardubice František Brendl, který má na starosti právě územní plán.

O co vlastně jde? Byť Petr Dědek zatím oficiálně nepotvrdil, že chce multifunkční halu u budoucího severovýchodního obchvatu města stavět, z jeho náznaků je to více než evidentní. „Play off pro nás skončilo, ale žádné prázdniny. Čeká nás hodně práce. Zajeli jsme pro inspiraci,“ napsal na Twitter jen pár hodin po vypadnutí Dynama s Třincem a připojil fotografii z arény, ve které své domácí zápasy hraje tým NHL New York Islanders.

Ještě silnější argumenty pro výstavbu pak poskytuje pohled do map katastrálního úřadu. Z nich je patrné, že pozemky pro Dědkův areál se už nakupují. „Pan Dědek sceluje parcely v okolí Cihelny, to je evidentní,“ uvedl zastupitel za ODS a místopředseda Komise pro pozemky Dušan Stránský.

Dnešní územní plán nepovoluje na Cihelně velký hotel

Jenže problém je v tom, že podle stávajícího územního plánu sice bude moci Petr Dědek postavit u Cihelny arénu, ale už ne pořádný hotel s kongresovým sálem. Přitom ten je také v plánu a právě on má zajistit ekonomickou smysluplnost celé akce. Výstavbu hotelu by pak umožnil až nový územní plán města, který politici marně pořizují už více než deset roků. Jenže nový dokument zase v místě stanoví výškové limity pro stavby na 18 metrů.

A hala má mít přitom kolem 30 metrů. „Pokud by však pan Dědek začal stavět podle dnes platného územního plánu, tak s výškou nebude problém. Nový územní plán by ji musel akceptovat,“ uvedl Brendl.

Nabízí se tak poměrně elegantní řešení, které by mohlo vypadat tak, že by Dědek začal stavět halu podle stávajícího územního plánu, počkal si na nový a podle něj začal stavět hotel a další budovy areálu.

Jenže z jednání, které nedávno měl majitel letos třetího týmu extraligy s politiky, vyplynulo, že takovou cestou jeden z nejbohatších Čechů jít nechce. A to celkem logicky. Pokud by totiž nový územní plán neprošel zastupitelstvem, které ho musí dvaceti hlasy schválit, tak by se k výstavbě hotelu už nemusel dostat. Dědek by tak rád změnil stávající územní plán, aby měl vše jisté. Jenže to nebude vůbec snadné.

Zastupitelé nyní nechtějí už žádné změny územního plánu

„Absolutně si nedokážu představit nyní dělat změny územního plánu, máme odhlasováno, že už to dělat nebudeme. Byl by to precedens, byli by hned další zájemci,“ uvedl náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice a dodal, že podobné embargo nyní platí i pro případné změny v pořizovaném územním plánu. „To také nemůžeme dovolit. To by celý proces mohlo výrazně zdržet. Nyní musíme udělat vše pro to, abychom dejme tomu do roku a půl nový územní plán přijali,“ dodal Živný, který má územní plán v gesci.

Situace je tak pro Petra Dědka poměrně komplikovaná. Například podle dlouholetého zastupitele ODS Petra Klimpla natolik, že se kopnutí do země nemusí dočkat ani v následujících pěti letech. „Pořízení nového územního plánu odhaduji na dva roky. Přijetí změn nového plánu zabere zase minimálně dva roky a pak tam také máte stavební řízení. Kdyby se vše stihlo do sedmi let, budu to považovat za malý zázrak,“ uvedl Klimpl.

Všem, co znají Petra Dědka, je však jasné, že ten tak dlouho čekat nebude a vlastně ani nemůže. Bude jistě hledat cesty, jak proces zrychlit.

„Možnosti tady jsou, uvidíme, zda se na nich shodneme. V každém případě bude potřeba pomoc radnice a ta by ji měla i přiznat. Jde o mimořádnou investici a tu musíme podpořit,“ dodal Brendl.

Město by podle něj však mohlo něco získat. Minulá sezona totiž skončí minusem v řádu desítek milionů a město jako majitel 45 procent akcií by se na moření ztráty mělo podílet. Možná tady je prostor k dohodě ve stylu „něco za něco“. Nicméně obě strany zatím nechtějí vyjednávání o stavbě haly i o úpravách akcionářské smlouvy, které s tím souvisí, blíže komentovat.

„Budeme jednat s městem, věřím, že se na všem v klidu domluvíme. Co se týče arény, zatím není o čem mluvit. Až bude, tak se veřejnost včas vše dozví,“ uvedl Petr Dědek.