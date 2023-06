Politici schválili změnu územního plánu, Dědek může začít chystat novou arénu

Nestandardní. Slovo, které se v pondělí na pardubické radnici opakovalo více než často. A to především během projednání bodu, který se týkal možné výstavby nové hokejové arény.

„Jsem si plně vědom toho, že to není úplně běžná situace. Podpořím to, i když to je nestandardní,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Petr Dědek, majitel HC Dynamo Pardubice.

Majitel hokejového klubu Petr Dědek dostal politiky z vedení radnice pod velký tlak. Minulý týden jim oznámil, že už v červnu potřebuje otevřít cestu ke změně územního plánu města. Ten je přitom od roku 2017 zakonzervován kvůli přípravě nového územního plánu.

„Jsme ve výjimečné situaci. Podle stávajícího ani podle připravovaného nového územního plánu nemůžeme náš plán realizovat. Proto žádáme o změnu. Pokud by se to nechválilo dnes, ale třeba až v září, začali bychom zdržovat přípravu nového územního plánu. Víme, že to je nestandardní, ale jiná možnost není,“ uvedl Dědek.

Plán se rodil natolik narychlo, že ho zastupitelé viděli poprvé až pár minut před samotným jednáním. To celá řada z nich ostře kritizovala. „Vůbec nerozumím tomu, proč to musíme projednávat z hodiny na hodinu, pod tak velkým časovým presem. Byl bych rád, kdyby to bylo staženo. Vždyť ten spěch vlastně ohrožuje schválení té arény. Přestaňme bláznit, pojďme postupovat dle pravidel,“ uvedl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Nakonec však poněkud nečekaná koalice ve složení ANO a ODS dodala většinu 21 hlasů. Potřeba jich bylo ke schválení minimálně 20.

„Štve mne, že ta zpráva jde až na stůl. Štve mne, že jsme to neprojednali v radě, že jsme neuspořádali seminář pro zastupitele, kde bychom to všechno vysvětlili. Mimořádný projekt ale zasluhuje mimořádný přístup,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Nutno dodat, že zastupitelé Dědkovi otevřeli cestu k pořízení změny s několika podmínkami. Ta první říká, že veškeré náklady s pořízením musí hradit firma vrchlabského miliardáře. S tím žádný problém nebude.

Změnit strategický dokument do půl roku je téměř nemožné

Avšak ta druhá může být zásadní: Dědek musí stihnout pořídit změnu do 18. prosince letošního roku. Tedy za necelý půl rok. A to podle mnohých vypadá na „mission impossible“. Myslí si to i šéfka odboru hlavního architekta města Zuzana Kavalírová. „Nezažila jsem ve své kariéře ani jednu změnu územního plánu, která by byla do půl roku hotová,“ odpověděla Kavalírová na dotaz, zda to lze stihnout.

„Přijdou odvolání, přijdou námitky, přijdou žaloby. Netvařme se, že tady získáváme dva měsíce času. Pan Dědek to nemá stejně šanci stihnout,“ prohlásil zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa s vysvětlením, že je v kontaktu s jedním majitelem pozemků v sousedství zamýšlené haly a ten mu už potvrdil, že podá žalobu na jednání města, které projednalo spuštění procesu změny územního plánu tak nečekaně, že ostatní nemohli reagovat.

„Tady bych možnost žalob nepodceňoval. Program zastupitelstva se zveřejňuje dopředu právě proto, aby lidé věděli, o čem se bude hlasovat,“ uvedl právník města Jiří Turek. Nicméně jindy rozhádaní politici z ANO a ODS za částečné účasti zastupitelů za Společně pro Pardubice a TOP 09 dodali potřebné hlasy a bod prohlasovali.

„Schvalujeme zahájení procesu, který má vést ke změně územního plánu, ne změnu jako takovou. Všichni aktéři se k ní budou moci v pravý čas vyjádřit. Navíc všichni jste se mohli pana Dědka doptat na vše, co vás o projektu zajímalo. Tak se netvařte, že jste se o aréně dozvěděli dnes o půl třetí odpoledne,“ podotkl poslanec a zastupitel za ODS Karel Haas.

Dědek tak může věřit, že dostal zelenou k pětimiliardové investici. „Máme zkušenosti se změnami územního plánu. Víme, že to je krátký termín. Pokud se to nestihne, projekt nebude, Pardubice přijdou o výjimečnou investici. To se může stát. Územní plán je těžká písemka, ale věřím, že tam, kde je vůle, tam je i cesta,“ zdůraznil Dědek.