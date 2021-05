Klub bez stadionu okouzlil fotbalovou ligu, Pardubice jsou ve hře o Evropu

Když po loňském postupu do ligy prohlásil majitel FK Pardubice Vladimír Pitter, že dalším cílem je do deseti let pohárová Evropa, tak se škarohlídi jen smáli. Nevěřili, že by se něco takového mohlo byť jen vzdáleně stát.

A nutno dodat, že k posměškům měli dostatek munice. FK Pardubice po postupu nekoupil prakticky žádné posily, kádr měl naprosto minimální ligové zkušenosti, hlavní trenér Krejčí nemá potřebnou licenci, klub musí hrát v pražském azylu a jeho rozpočet patří k těm nejnižším. Suma sumárum Pardubice byly jasný adept na sestup.

„Žijeme svůj sen. Je velmi příjemné sledovat, jak kluci hrají a jak si v lize vedou. Věřili jsme jim, ale takovouhle jízdu jsme nečekali, to musím říct,“ uvedl Vladimír Pitter.

Tým boduje konstantně a ve svém vyhnanství v Ďolíčku dokázal obrat o body všech osm nejlepších týmů ligy včetně mistrovské Slavie. Naposledy doslova zlikvidoval ambiciózní Plzeň v poměru 3:0.

„Pardubice vyhrály zaslouženě, od nás to bylo velmi špatné utkání. Vyjma prvních 20 až 25 minut, které byly poměrně dobré, nás soupeř přehrával. Byl silnější v držení míče, lépe kombinoval, vyhrával souboje,“ uznale vyprávěl po duelu nový kouč Plzně Michal Bílek, který má za úkol dovést Viktorii do pohárů.

Ovšem v tom jí Pardubice notně zkomplikovaly situaci a samy se dostaly do pozice, že mohou na vysněnou příčku zaútočit. Podle všeho bude potřeba skončit do pátého místa a na to Tesle chybí tři body. „Je krásné, že v této pozici jsme, ale musíme si říct, že by se muselo sejít hned několik věcí, abychom se Evropy dočkali,“ zůstává nohama na zemi Vladimír Pitter.

Jenže zase takové sci-fi to není. Pardubice nyní jedou na půdu sestupem notně ohrožené Příbrami. V posledním kole pak ve Vršovicích přivítají Jablonec, kterému podle všeho už o nic nepůjde.

„Šance je tak deset procent, ale to neznamená, že nechceme ve dvou posledních utkáních uspět. Chceme vyhrát každý zápas a nedat žádný prostor ke spekulacím, tak jak se nám to povedlo s Plzní,“ řekl Vladimír Pitter a narážel tím na klesající kurz na výhru Západočechů i jejich enormní potřebu tří bodů. Nakonec ale někdejší český hegemon odjížděl s ostudou.

Pardubičtí hráči jsou v kurzu

Nečekaně skvělé výkony mají za následek to, že o pardubické hráče se zajímají jiné kluby. Podle všeho se ale žádný výprodej konat nebude a Pardubice by měly hrát v příští sezoně v hodně podobné sestavě.

„Většinu kluků máme pod smlouvou, takže problém nebude. Jistě, pokud dostaneme lukrativní nabídku na nějakého hráče, tak ji zvážíme, to je jasné, ale jinak osa by měla zůstat,“ doplnil Pitter s tím, že pravděpodobný je odchod jen Michala Hlavatého a dalších několika borců, kteří jsou v klubu na hostování třeba právě z Plzně.

Radost pak vedení FK Pardubice musí dělat i to, že se konečně začal opravovat Letní stadion. Manažeři už dokonce znají termín jeho otevření.



„Hotovo by mělo být v lednu 2023. Tak doufám, že si ty poháry právě jednou zahrajeme na našem novém stadionu,“ uvedl Pitter, pro kterého však práce zatím rozhodně nekončí. Dá se říct, že projekt rekonstrukce se rodí za pochodu.

„Stále jednáme s architekty, řešíme, kde co bude stát. Tlak vyvíjíme na dostatečné zázemí pro naše partnery a VIP hosty. Právě ti totiž klub ekonomicky táhnou,“ řekl Pitter a dodal, že klub díky opravě pro příští rok snadno získá ligovou licenci.