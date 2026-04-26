Cesta vpřed, nebo do pasti? Film Jana Musila o koučích na všechno míří do kin

Ve Východočeském divadle ztvárnil Jan Musil řadu rolí, stačí připomenout například Radúze, Nikolu, Juana nebo Evžena Čiháka v muzikálu Do nebes!. Členem hereckého souboru byl 16 let, v roce 2024 zde angažmá ukončil. Nyní přichází jako scenárista, režisér a koproducent se svým prvním celovečerním filmem Ovce žerou první, který natáčel v Pardubicích.
Tematicky se věnuje motivačním teoriím, které ze sebe chrlí mentální koučové mající recept na veškerá trápení lidí. Což ovšem může snadno vést k manipulaci důvěřivých klientů.
„Nechceme si dělat legraci z lidí, kteří něco dokázali, ale z těch, kteří si postavili byznys na obecných poučkách o životě. Je zarážející, kolik mladých lidí dnes na internetu vystupuje jako koučové. Často jde o velmi mladé kluky, kteří tvrdí, že mají zaručený recept, jak vydělat miliardu. V poslední době se jich objevuje čím dál víc,“ řekl Jan Musil.
Hlavní postavou sarkastické komedie je Dušan, tak trochu outsider, který pracuje v minizoo, rozpadl se mu vztah a má pocit, že život nikam nevede. Rozhodne se to změnit, ale poněkud nešťastným způsobem. Začne totiž chodit na motivační kurzy, navštěvuje různé mentální kouče a hlavně bere nesmírně vážně veškeré motivační fráze a rady. Začne jimi být až posedlý.
„Pro mě je ten film především o manipulaci. Dnes jsme obklopeni hesly. Vidíme je na oblečení, na značkách i sociálních sítích: Jdi do toho! Dávej víc! Neměj plán B! Sama o sobě nejsou špatná. Problém je ve chvíli, kdy se z nich stane nástroj. Pokud se používají bez kontextu a skutečného činu, mění se v prázdné fráze, které mohou snadno sklouznout k manipulaci,“ řekl Musil. Scénář psal pět let, přičemž zhlédl stovky videí, četl motivační knihy a navštívil i několik přednášek.
Hlavní postavu ztvárňuje Michal Balcar, kouče Jan Dolanský. Dále hrají Gabriela Mikulková, Eva Leinweberová, Robert Mikluš i herci pardubického divadla Jindra Janoušková, Alexandr Postler nebo Karolína Šafránková. Musil při natáčení využil kromě divadla i řadu místních lokací jako Tyršovy sady, Pernštýnské náměstí, nemocnici či pohádkovou zahradu na Vinici.
„Film sleduje zoufalé jedince na cestě k seberealizaci a zkoumá ironii a komiku toho ‚zlepšování‘. A jak snadno se necháme ovlivnit lidmi, kteří těží z naší nejistoty. Rozhodl jsem to uchopit humorně, pomocí absurdity a satiry. Humor je mocný nástroj,“dodal Musil.