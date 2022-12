Herci z Dejvic v čele s Trojanem v Pardubicích zabojují o titul Komedie roku

Řachanda, situační i jemné komedie. Takové kusy diváci uvidí na 23. ročníku Festivalu smíchu, který se uskuteční v týdnu od 27. března. Zatímco abonmá na celý Festival smíchu je již v prodeji, od pondělí začíná divadlo prodávat vstupenky na jednotlivé soutěžní komedie.

„Letos jsem měla trochu těžkou volbu. Komedií, takzvaných řachand, kde se diváci smějí od začátku do konce, se moc neurodilo. Mnoho divadel vytvořilo spíš komedie, které jsou nějakým způsobem lomené. Jsou to velmi černé, drsné, kritické, anebo mají nějaký přesah a lámou se do jiného žánru,“ říká dramaturgyně Festivalu smíchu Jana Uherová. Přesto se dvě inscenace které splňují předepsaný žánr, našly. Jednou z nich je Hra, která se zvrtla, s níž přijíždí soutěžit tradiční účastník liberecké Divadlo F. X. Šaldy.

„Toto je hra o tom, jak se amatéři pokouší hrát divadlo, ale všechno se pokazí,“ popisuje Uherová.

Festival smíchu Soutěžní komedie 27. 3. Každý má svou pravdu, Dejvické divadlo Praha, 19 hodin

28. 3. Pravda, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, 19 hodin

29. 3. Mimo záznam, Východočeské divadlo Pardubice, 18 hodin

30. 3. Kouzelná flétna, Divadlo v Dlouhé Praha, 19 hodin

31. 3. Naši furianti, Komorní scéna Aréna Ostrava, 19 hodin

1. 4. Hra, která se zvrtla, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 19 hodin

2. 4. Večer na psích dostizích, Činoherní klub Praha, 18 hodin

3. 4. Galavečer smíchu, 20 hodin, vyhlašování nejlepších komedií a hereckých výkonů a také Ceny Genia smíchu, kterou přebírá významná osobnost divadla, jež v posledních letech výraznou měrou přispěla do oblasti komediálního žánru.

Druhou takovou komedií je česká klasika Ladislava Stroupežnického Naši furianti, ovšem tentokrát ve velmi osobitém výkladu. Do Pardubic ji přiveze Komorní scéna Aréna z Ostravy, úplný nováček festivalu po 22 letech jeho konání.

Hned třikrát se na prknech pardubického divadla představí umělci z Prahy. Divadlo v Dlouhé přiveze Kouzelnou flétnu, po loňském úspěchu s Ošklivcem se do Pardubic vrací také Činoherní klub, tentokrát nabídne Večer na psích dostizích.

„Kouzelná flétna je titul, který nenabízí příliš smíchu, ale tak, jak ho udělalo duo SKUTR, s nadsázkou, nadhledem a velmi krásným jemným humorem. V hlavních rolích se představí Ondřej Rychlý nebo Klára Oltová. Činoherní klub u nás tentokrát představí čistě pánskou komedii, která vyniká výkony skvělých herců například Martina Fingera, Ondřeje Malého nebo Vasila Fridricha,“ říká dramaturgyně Jana Uherová.

A do třetice Praha. S komedií s názvem Každý má svou pravdu bude o přízeň diváků bojovat Dejvické divadlo. Je to hra o hledání vlastní, mnohdy nepodstatné pravdy, zatímco pak uniká něco mnohem podstatnějšího. „Je to úžasná inscenace odehrávající se v jedné místnosti,“ přibližuje Uherová. V hlavních rolích se představí Klára Melíšková, Martin Myšička, Veronika Khek Kubařová, Hynek Čermák nebo Ivan Trojan.

Ovšem pozor, aby nedošlo k záměně, i další představení má něco společného s tím, zda se vyplatí být vždycky upřímný. Jmenuje se Pravda. V Pardubicích ho uvede plzeňské divadlo J. K. Tyla, a jak říká podtitul hry, jde o komedii o nevěře, ve které se lže jako o závod.

Domácí Východočeské divadlo nasadí politickou satiru, kterou napsal Petr Abraham, což je pseudonym režiséra Petra Novotného, přímo pro pardubické herce. „Jmenuje se Mimo záznam a v titulních rolích politika a jeho milenky hrají Petra Janečková a Ladislav Špiner,“ přiblížila Uherová.

Od 28. listopadu do 2. prosince jsou v prodeji cenově zvýhodněné festivalové abonentky na všechny soutěžní komedie s bonusovým místem na Galavečeru smíchu za symbolickou 1 korunu.