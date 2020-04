Největší trhy v Pardubickém kraji zůstávají zavřené, ostatní začínají zvolna

Areál bývalé cihelny v Rosicích u Chrasti je od března do prosince pravidelným místem konání oblíbených trhů s výpěstky zemědělců, sadbou, prodejem drůbeže, farmářských výrobků a dalších produktů.



Pětadvacátého dubna, tedy první možný termín od pondělního rozvolnění vládních opatření, však zůstanou rosické trhy, které během jednoho dopoledne navštíví klidně až 1 500 lidí, zavřeny.

„Nároky na dodržení nařízení a podmínek, organizaci a pořadatelskou službu jsou extrémní a bohužel nejsme schopni zajistit bezpečný průběh trhů. Jelikož jsme letos stihli otevřít jen první březnovou sobotu před vyhlášením nouzového stavu, byli bychom svědky náporu, který jsme mohli nedávno vidět v hobby marketech,“ obhajuje rozhodnutí obce starosta Zdeněk Volejník.

Pořadatelská služba by musela zajistit, aby se stovky lidí v nahuštěném čase mezi sedmou a jedenáctou hodinou neshlukovaly nebo dodržovaly rozestupy, což je v areálu rosické tržnice s bezmála stovkou prodejců obtížné zařídit.

„Obvolávali jsme ministerstva, krajskou hygienickou stanici, ale jednotného výkladu pravidel jsme se nedočkali. Vzhledem k nejasnostem jsme nebyli schopni adekvátně rozhodnout tak, abychom eliminovali šíření nákazy a neohrozili návštěvníky a pořadatelskou službu,“ dodává Volejník.

V Rosicích si proto vzali čas na rozmyšlenou. Pokud se bude situace s koronavirem dál uklidňovat a prodeje se na jiných trzích a tržištích v těchto dnech osvědčí, zvažují, že by otevřeli 2. května. Ovšem jen s omezeným prodejem sadby a drůbeže a jasnými pravidly o vpouštění zákazníků do areálu.

Pěstitelé možná obsadí místa trhovců s oblečením

„Třicet pěstitelů bychom vpustili na místa, která jsou běžně určena zhruba šedesáti trhovcům s nářadím a oblečením. Tím zajistíme dostatečný rozestup mezi stánky i dostatek místa pro nakupující, kteří budou vpouštěni do areálu po skupinkách,“ promýšlí opatření připravovaná na první květnovou sobotu starosta Rosic.

Také farmáři navyklí jezdit s příchodem jara za svými zákazníky do Chrudimi odbyt pro svoji sadbu a farmářský sortiment zatím musejí najít jinde. Resselovo náměstí ožije stánkaři přinejlepším až 6. května za podmínky, že na konci dubna nebude prodloužen nouzový stav. Vedení města to odůvodňuje nedostatkem personálu, který by musel dohlížet na státem stanovená pravidla.



„Pravidelné sobotní trhy na Resselově náměstí se prozatím konat nebudou, o zahájení jejich pořádání bude město Chrudim v dostatečném předstihu informovat,“ uvedl za chrudimskou radnici Aleš Prokopec.

Stejně jako v Rosicích chrudimská radnice zveřejnila pro zájemce, kteří nechtějí na posunuté termíny trhů čekat a rádi by u prodejců nakoupili přímo, jejich seznamy.

Bez termínu otevření jsou zatím hojně navštěvované trhy ve Valech u Přelouče, které jsou více tržnicí než farmářskými trhy.

„V nouzovém stavu trhy určitě pořádat nebudeme,“ informoval starosta Valů Dušan Doležal.



První stánkaři s farmářským sortimentem se pro změnu objevili na pardubické třídě Míru hned první den po uvolnění pravidel.

Na orlickoústeckém náměstí měly být farmářské trhy už v březnu. Koronavirus vše zarazil, a tak se první stánkaři v centru města objeví 14. května.

V Litomyšli trhy zrušili, koronavirus za to nemůže

V Ústí na rozdíl od Lanškrouna, kde se trhy pod hlavičkou stejného organizátora budou konat o den později, se zákazníci musejí smířit s menším počtem trhovců.

„Do Lanškrouna budou moci 15. května přijet všichni nasmlouvaní prodejci. V Ústí bude o čtyři až pět stánkařů méně. Ty, kteří se nevejdou, budeme točit postupně v dalších termínech,“ doplňuje organizátor trhů Petr Knopek.

Trhy plánují 29. dubna rozjet i ve Svitavách, kde v případě většího zájmu stánkařů s ohledem na předepsané rozestupy rozšíří prodejní prostory.

V Litomyšli na Toulovcově náměstí farmářské trhy nebudou vůbec. Rozhodnutí však nemá souvislost s koronavirovou epidemií, ale kvůli nezájmu veřejnosti a prodejců. Místo toho město nechalo v podloubí náměstí rozmístit masivní stoly, na kterých mohou prodejci nabízet své zboží po celý týden.

Díky uvolnění opatření lze od pondělí navštívit menší trhy farmářských výrobků v Moravské Třebové, kde jejich konání rozšířili kromě pátku i na pondělí.