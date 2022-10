Pardubické Dynamo válí. Hokejové město je zase v očekávání

Jsou to drobnosti, ale právě ty ukazují, jak si momentálně stojí pardubické Dynamo.

Když minulý čtvrtek v zápase o první místo prohrály Vítkovice v enteria areně 1:2, ledaskdo by v jejich kabině hledal smutek. Jenže by ho nenašel. „Kluci, parádní výkon! Super práce, super bojovnost. Více dělat nešlo, nevadí v neděli je další zápas,“ bylo slyšet otevřenými dveřmi šatny až na chodbu. Trenérský štáb ostravského týmu poznal, že proti kvalitě Dynama jejich svěřenci předvedli maximum, ale na body to nestačilo.

Za zmínku stojí i to, že na zápas osobně jako reportér přijel komentátorský nestor Robert Záruba. Ten rozhovory u šaten s hráči natáčí skutečně ve výjimečných případech. Ovšem po duelu s Vítkovicemi si zavzpomínal na novinářské začátky a ptal se třeba expardubického beka Juraje Mikuše, jaké to je bránit první útok Pardubic Radil – Zohorna– Kousal.

„Je to velmi těžké. Kluci hráli dlouhá léta v nejlepších ligách, mají skvělou kontrolu puku, vědí o sobě,“ vyprávěl sympatický Slovák, který za Pardubice odehrál tři a půl sezony a fanoušci Dynama ho před zápasem vítali.

Pardubice šlapou a dělají lidem radost. Tu sice částečně zkalila nedělní zbytečná prohra s Karlovými Vary, ale stále platí, že Dynamo je po dlouhých letech první v tabulce.

„Vedeme extraligu, máme největší návštěvnost. To je rozjezd sezony podle mých představ,“ napsal na Twitter majitel klubu Petr Dědek.

Ten před sezonou mluvil o tom, jak se těší právě na fanoušky. Ti v posledních dvou sezonách kvůli covidu na hokej buď nemohli vůbec, nebo jen velmi omezeně. A nyní se vše sešlo, diváci mohou do arény proudit bez jakýchkoliv omezení a navíc tým hraje dobře. Výsledek? Na prvních šest domácích zápasů dorazilo zhruba 50 tisíc lidí a průměr na jeden duel je 8 353.

A co je důležité, fandové většinou ze zápasů odcházejí spokojení. Zatím největší erupce nadšení přišla po utkání proti Českým Budějovicím, které Dynamo vyhrálo 6:1. „Byla to paráda. Skvěle se na to dívalo. Mám rád technický hokej, který bohužel pár let v Pardubicích moc vidět nebyl. Nyní ho naše první řada zase předvádí a to mne baví,“ řekl dlouholetý příznivec klubu Tomáš Čapoun.

Podobných ohlasů je vidět na sociálních sítích bezpočet. Logicky. Lidé po zlých letech, ve kterých se klub hned třikrát zachraňoval vlastně na poslední chvíli v extralize, vidí, že přichází doba, kdy Dynamo má reálně na to, rvát se o nejvyšší příčky. A že nejde o subjektivní pocity, dokazuje pohled na kurzy sázkových kanceláří.

Na to, že Pardubice vyhrají základní část soutěže, byl během víkendu kurz 2,70 ku jedné. Druhý největší favorit Sparta Praha pak byl ohodnocen kurzem 5,90 ku jedné. A na to, že v dubnu bude plné Pernštýnské náměstí slavit titul, je nyní 3,90 ku jedné. Na Spartu pak 5,50 ku jedné.