Opozice se svými návrhy v kauze exprimátora narazila, jednalo se do noci

Bylo to dlouhé a vlastně téměř zbytečné. Desítky lidí se na začátku týdne přišly na radnici podívat, jak zastupitelstvo zareaguje na velké policejní zatýkání, které až do vazební cely zavedlo bývalého primátora města Martina Charváta i jeho někdejší náměstkyni Helenu Dvořáčkovou.

Nakonec se většina z nich projednávaného bodu ani nedočkala, a kdyby vydrželi, stejně by lidé asi jen smutně pokývali hlavou. Žádné zásadní změny se na radnici nechystají.

„Největší problém celé kauzy je to, co zveřejnili policisté. Ti doslova napsali, že na radnici šlo o systémové manipulování s veřejnými zakázkami. A vaše reakce? Zvolili jste taktiku kauzu vymlčet a pak přejít do útoku,“ řekl radním do tváře opoziční zastupitel za ODS Karel Haas. Jindy distingovaný poslanec se dostal do ráže stejně jako mnoho jeho kolegů z opozičních lavic.

Ti totiž nestrávili, že koalice zablokovala minulé pondělí mimořádně svolané jednání zastupitelstva. Právě na něm se mělo o řešení obřího pardubického zatýkaní, při kterém policie sebrala 19 lidí, mluvit. „Dohodli jste se na tom dopředu, protože se celá řada koaličních zastupitelů ani neobtěžovala na to jednání přijít. To je hodně smutné,“ řekl Vít Ulrych z KDU-ČSL.

Opozice na stůl dodala osm návrhů na usnesení. Ty, které se přímo týkaly alespoň okrajově samotných politiků, koalice nemilosrdně blokovala. Neprošel ani návrh na zadání forenzního auditu na radničním odboru majetku a investic. Přitom policisté obvinili hned tři jeho bývalé zaměstnance. Viní je z manipulace s veřejnými zakázkami.

Opozice prosadila jen tři bezvýznamné body

„Rozhodli jste se přežít ve funkcích, gratuluji, přežili jste. Rozhodli jste se tenhle bod odložit co nejdál, gratuluji, povedlo se,“ uvedl zastupitel za Piráty Dominik Bečka, který upozorňoval na to, že na palčivý bod se dostalo až kolem desáté večer, tedy v době, kdy většina „normálních“ lidí už jednání dávno nesledovala. „To, že chcete věc vymlčet, potvrzuje i to, že dnes se na tyto věci dostalo až v noci, kdy všichni odejdou,“ řekl Haas.

Opozice nakonec dokázala prosadit jen tři body a těžko lze nějaký považovat za zásadní. V návrhu přitom bylo například rozdělení odboru majetku a investic na dva samostatné odbory. Ve sloučeném modelu odbor funguje od roku 2008.

Opozice také zopakovala, že by bylo vhodné, aby hnutí ANO už nemělo v gesci investice. Z Rozvojového fondu pak chtěla ODS a Piráti odvolat zbývající členy představenstva a dozorčí rady, kteří byli u schvalování vyšetřované zakázky na stavbu parkovacího domu. Klíčové body však nezískaly většinu.

Koalice dodala hlasy jen k tomu, že prověří kontrolní činnost tajemníka Michala Zitka. Město se také bude podrobněji zabývat chodem Rozvojového fondu Pardubice a Nadace pro rozvoj města Pardubic. Podle lidí z vedení města to tak zatím stačí, protože prý dělají ze své vůle pro nápravu pořádků na magistrátu dost.

„Vadí mi, že vaše materiály vytvářejí dojem, že se jako nic neděje. Že nic neděláme. Ale tak to není. Politická odpovědnost byla přijata rychle. Všichni, co byli obviněni, buď odstoupili nebo jsme je odvolali,“ řekl třeba náměstek primátora Jakub Rychtecký, který je přesvědčený, že drtivá většina lidí na magistrátu pracuje poctivě a ve prospěch města.

„Nedává smysl, aby třeba Jan Hrabal (ANO), který má jako náměstek v gesci investice, o resort přišel. Minulé volební období byl řadový zastupitel, nemá s kauzou nic společného. Nelíbí se mi, že se tady razí princip kolektivní viny,“ dodal Rychtecký.

Primátor Jan Nadrchal z ANO pak sečetl vše, co už radní od začátku kauzy schválili. „Připojili jsme se k trestnímu řízení. Vytvořili jsme pracovní skupiny, které mají upravit směrnice města i zadávací řád veřejných zakázek. Odvolali jsme všechny obviněné z městských firem i městských komisí. Rozhodně není pravda, že by rada nekonala a že se snažíme věci zamést pod koberec,“ uvedl primátor.

Přesto opozičníci odcházeli z radnice hodně rozladění. „Hodili nám ohlodanou kost v podobě nějakých pracovních skupin a myslí si, že to stačí. To není ani populismus, to je blbost,“ řekl zastupitel Filip Sedlák.

Advokátovi obviněných se nelíbí liknavost policie. Charvát bude ve vazbě přes svátky

Hlavní postavy měsíc starého zatýkání v Pardubicích bývalý primátor za hnutí ANO Martin Charvát a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský zůstávají ve vazbě. Soud je domů nepustil ani na svátky.

„Ve středu rozhodoval krajský soud jako odvolací orgán a zamítl stížnosti proti vazbě. Do konce roku se situace určitě nezmění,“ uvedl advokát obou obviněných Pavel Jelínek.

Tomu se nelíbí liknavost policie. Podle právníka měla už dávno vyslechnout všechny svědky, které by mohli jeho klienti údajně ovlivňovat. „Měli vyslechnout čtyři svědky, zatím vyslechli dva za tři neděle. Podáme na to oficiální stížnost. Že bude vazba kratší než tři měsíce, o tom nepochybuji, ale že to bude do Vánoc, tím si nejsem jistý,“ řekl už minulý týden Jelínek a vlastně tak přesně odhadl další vývoj.

„Z mého pohledu je vazba vlastně druh mučení a snaha o to, aby klienti tzv. změkli. Jasné je, že být ve vazbě přes svátky je mimořádně nepříjemné. I kvůli tomu jsme dávali stížnost, bohužel neúspěšně,“ doplnil Pavel Jelínek.