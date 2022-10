Úsporný mix měst v Pardubickém kraji: Lepší regulace, nová světla a tma

Vedení města se rozhodlo, že během několika let veškeré veřejné osvětlení vymění. Důvod je jasný.

„Na zálohách jsme platili za elektřinu pro veřejné osvětlení pět milionů korun, letos nám přišlo, že by to mělo být čtrnáct milionů. Nakonec se to snížilo, ale je pochopitelné, že se nám to vyplatí rekonstruovat a nahradit svítidla, která jsou krajně neúsporná,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Obnova samotných svítidel, ale i kabelů či stožárů sice vyjde na desítky milionů korun, s pomocí dotace je to však Chrudim podle něj schopna zaplatit během tří let.

Když je tma, lidem se lépe spí

Úspornější svítidla představují jen jeden z mnoha způsobů, kterým města hledají cestu ven z energetické krize. Ušetřit se dá i tím, že světla nebudou svítit.

Skuteč od konce září vypíná veřejné osvětlení deset minut po půlnoci a zapíná jej ve čtyři ráno. „Byli jsme překvapeni, že ohlasy na to jsou velmi pozitivní. Lidé si chválí, že se jim spí lépe, když je tma,“ uvedla tajemnice městského úřadu Marie Zelenková.

„Spočítali jsme, že úspory by se měly blížit k částce půl milionu korun,“ řekl nově zvolený starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš (Patrioti Skutče).

Pardubice mají zase propracovaný způsob, jak sledovat spotřebu energií, a chtějí ho rozšířit.

„Energetický dispečink, který zaznamenává spotřeby energií na budovách a upozorňuje na veškeré anomálie v odběru, chceme spustit postupně na většině z našich 60 budov. Rozšíření přijde zhruba na čtyři miliony korun, ale při vyhodnocování spotřeby energií a návrhů opatření na snižování energetické náročnosti, které musí jít ruku v ruce s monitorováním spotřeby, se zcela jistě vyplatí,“ uvedl před časem primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Tobogan zůstane mimo provoz

Města se zároveň zaměřila na budování fotovoltaických elektráren. Například Svitavy plánují, že by fotovoltaické panely byly na střechách sportovišť. Novou energii ze slunce by mohl mít například i krytý plavecký bazén, v létě by přebytečná energie vyhřívala venkovní plovárnu.

Město nepočítá ani s uzavřením krytého plaveckého bazénu, který čeká na rekonstrukci. I proto například v letošní sezoně nebude funkční tobogan, přes který uniká velké množství tepla.

Radní Pardubického kraje schválili plán úspor v krajských budovách, který začíná výměnou žárovek za úspornější a pokračuje pořízením nových kotlů či rekonstrukcí vzduchotechnik. Celkem na to kraj vyčlení více než 25 milionů korun.

„Finance budeme směřovat do budov, které nám v interních auditech vyšly jako vhodné cíle pro výměnu vybavení či zařízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD/3PK). Například rekonstrukce vzduchotechniky a instalace fotovoltaiky v Domově u fontány bude stát 5,5 milionu, výměna topného potrubí v Domově u studánky milion.

„Bohužel nestačí jen lusknout prsty a na radě schválit usnesení, nejprve je potřeba zajistit všechny administrativní a technické náležitosti,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL).

Zatím se zdá, že se nikdo nechystá jít cestou úspor prostřednictvím drastického snižování teploty například v krytých bazénech. Plavecký areál v Pardubicích už oznámil, že se mu podařilo nastavit úsporná opatření, která budou dostatečná a která neomezí chod centra. Nebude tak muset například snižovat teplotu vody a vzduchu.

„Udělali jsme asi pětadvacet opatření. Podařilo se nám ušetřit kolem dvou až tří milionů korun. Optimalizovali jsme chod čerpadel, filtrů, bazénových zařízení, svícení,“ řekl ČTK ředitel akvacentra Jiří Vysoudil.