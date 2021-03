Ministerstvo zrušilo už podruhé výjimku pro Chvaletice, odmítá víc emisí

Hnědouhelné elektrárně miliardáře Pavla Tykače nyní hrozí, že pokud do letošního srpna nebude mít pravomocnou výjimku, bude muset upravit provoz, aby přísnějším limitům vyhověla.

„Ministerstvo dalo za pravdu většině našich námitek, některé chyby v žádosti o výjimku už provozovateli vytklo dokonce podruhé,“ uvedla právnička ze sdružení Frank Bold Laura Otýpková s tím, že výhrady ministerstva nejsou jen formální.

„Z rozhodnutí ministerstva je zřejmé, že pokud bude provozovatel dále žádat o takto nepřiměřeně vysokou výjimku o stejné délce, nemůže v dalším řízení uspět,“ uvedla k odvolání, které kromě ekologických organizací podala i obec Veltruby.

Elektrárna žádost doplní. „Respektovali jsme rozhodnutí obou krajských úřadů, respektujeme i oba verdikty odvolacího orgánu,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Provozovatel elektrárny Sev.en EC požadoval výjimku, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021.

Elektrárna uvedla, že projekt ekologizace připravovala v době, kdy by se do platných limitů bez problémů vešla. V roce 2017 ale došlo ke zpřísnění emisních limitů známých pod zkratkou BREF/BAT. K dosažení požadovaných limitů oxidů dusíku by podle firmy byla nutná další investice v hodnotě 1,4 miliardy korun.

Ministerstvu chybí jízdní řád ke snížení emisí

Ministerstvo soudí, že elektrárna nedostatečně odůvodnila výši plánovaného znečišťování a ani jasně nevysvětlila, proč jsou náklady na snížení emisí nepřiměřeně vyšší než přínosy pro životní prostředí a zdraví lidí.

„Pro udělení výjimky musí žadatel předložit takový scénář, ze kterého je jednoznačně zřejmé, že se snaží v co nejkratší době co nejvíce přiblížit požadovaným hodnotám BAT,“ uvedlo ve svém rozhodnutí ministerstvo.

Elektrárna se dlouhodobě hájí tím, že do ekologizace dává velké peníze. „Tu nejlepší odpověď všem odpůrcům našeho záměru však přinášíme nad chladicími věžemi – díky finišující ekologizaci se nám již podařilo snížit emise zhruba o polovinu oproti období, kdy jsme elektrárnu přebírali jako nový vlastník,“ uvedl Matys. Tykačova společnost koupila elektrárnu od společnosti ČEZ v roce 2013.

Řízení o výjimce se nyní vrátí na olomoucký krajský úřad, který bude připravovat nové rozhodnutí. Pokud se do srpna nepodaří provozovateli získat novou pravomocnou výjimku, elektrárna bude mít problém.

„Pavel Tykač a jeho lidé spoléhali na to, že úřady jejich zjevně nepodložené žádosti o téměř čtyřnásobné překročení limitů vyhoví. Tenhle vabank jim nevyšel - takže je teď velmi pravděpodobné, že za pouhých pět měsíců jejich elektrárna přestane splňovat podmínky zákona a budou muset její stávající provoz přerušit,“ uvedl Jan Rovenský z Greenpeace.

Elektrárna nechce spekulovat o tom, co by dělala v případě, že výjimku nebude mít včas. „Předpokládáme, že po více než dvou letech úředního řízení bude věc do srpna letošního roku již řádně projednána a rozhodnuta,“ uvedl mediální zástupce energetické skupiny Sev.en Energy Petr Dušek.