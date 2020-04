Miliardář Dědek chce rychlý verdikt o hokejovém Dynamu, politici souhlasí

Pardubičtí radní totiž vymysleli jízdní řád prodeje tak komplikovaně a zdlouhavě, že minimálně Petr Dědek silně zvažoval, že dál nebude usilovat o podíl v městském klubu.

„Není čas. Účetně začíná další sezona v pátek prvního května. Není možné další dva měsíce něco řešit, jak si představují politici. Buď rozhodnou nyní ve středu nebo jdu od toho,“ uvedl jasně Dědek.

Od vedení radnice totiž dostal harmonogram dalšího postupu. A ten ho, a nejen jeho, dost vyděsil. „Je to celé úplně špatně. Nikdo při smyslech si nemůže myslet, že nový majitel bude čekat do července, až se do klubu reálně dostane. Jsem z toho smutný,“ uvedl vlivný pardubický zastupitel s tím, že nechce být jmenován, protože by nerad veřejně kritizoval stranické kolegy.

Podle původního plánu radnice, který má MF DNES k dispozici a odpovědný je za něj náměstek primátora Jan Mazuch z ODS, si politici představovali, že Petr Dědek a další zájemce Vladimír Pitter městu předloží další nabídku. Ta už by měla zahrnovat debaty s komisí, které se skončily minulý týden.

Šestého května se pak měly obálky rozbalovat a na mimořádném jednaní zastupitelstva 14. května politici chtěli rozhodnout s kým budou exkluzivně jednat. Pak měl být prostor pro hloubkový audit ekonomického zdraví organizace a až 30. června měli politici rozhodnout, zda podíl prodají.

„Zastupitelstvo ve středu tedy nebude rozhodovat o výběru jednoho strategického partnera, ale rozhodne o dalším postupu včetně časového harmonogramu,“ uvedl ve čtvrtek náměstek Mazuch.

Tím však minimálně Dědka dost nemile překvapil. „Je to pro mne naprosto mimo realitu. Upozorňoval jsem radní, že moje nabídka je omezená do 15. dubna, kvůli koronaviru jsem chápal nějaký odklad, ale ne o pomalu čtvrt roku. Mám domluvené hráče, partnery i spolupráci s Vrchlabím, které by mohlo fungovat jako farma Dynama. Nikdo mně nebude čekat další dva měsíce,“ uvedl Dědek, který také zastupitelům rozeslal otevřený dopis, ve kterém vysvětluje svůj postup a pohnutky.

Názor Vladimíra Pittera redakce nezjistila, protože podnikatel ve zprávě SMS redakci napsal, že se nebude k situaci vyjadřovat.

Politici z hnutí ANO a ODS se domluvili na klíčovém hlasování

Nicméně dopis rozpohyboval politické vody v Pardubicích. Už v neděli večer zastupitelé za hnutí ANO na jednání svého klubu rozhodli, že budou tlačit na to, aby už na středečním jednání zastupitelstva padl verdikt, kdo je vyvolený partner a s kým bude radnice dojednávat detaily převodu podílu v Dynamu. „Krize - nekrize, hokej dořešíme,“ napsal na Facebook třeba poslanec za ANO Martin Kolovratník a primátor Martin Charvát pověsil na síť příspěvek se slovy: „Není na co čekat! Podporujeme zrychlení jednání o vstupu strategického partnera do Dynama,“ uvedl.

Podle zákulisních zpráv hnutí ANO dodá 12 ze třinácti svých hlasů ve prospěch Petra Dědka. Proti se zatím staví pouze bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

V pondělí pak intenzivní jednání pokračovala. Večer tak i zastupitelský klub ODS souhlasil s tím, že ve středu se bude hlasovat o výběru exkluzivního partnera. Tedy, že se vypustí další plánované mezifáze volby mezi Petrem Dědkem a Vladimírem Pitterem. „Myslím, že zdravý rozum zvítězil. Dynamo potřebuje rychlé rozhodnutí, ať už je jakékoliv,“ komentoval zvrat Petr Dědek.

Náhlá otočka politika má svou logiku. V době začínající ekonomické krize, kdy městská pokladna dostane pořádně zabrat, se jeví zřeknutí se ekonomicky silného partnera jako fatální chyba. V neposlední řadě politici cítí velký tlak fanoušků, kteří už roky volají po tom, aby klub neřídili zástupce magistrátu.

„Fanoušci a celá hokejová veřejnost už docela dlouho čekají na konečné rozhodnutí. Mohu deklarovat naši jednotnost v podpoře prodeje. Čím dříve, tím lépe, uvědomme si, že 1. května fakticky začíná nová sezona,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal, který v Dynamu roky pracoval a ví, že času není nazbyt.

„Opravdu nemáme na co čekat. Mohu deklarovat naši jednotnost v podpoře zrychlení celého procesu. Totéž by měly říci všechny zastupitelské kluby – nejen fanoušci si takovou transparentnost zaslouží,“ doplnil Hrabal.

Zdá se tak jisté, že ve středu odpoledne bude v enteria areně, kde se symbolicky koná klíčové zasedání zastupitelstva, hodně vypjatá atmosféra. „Rád bych vyzval všechny fanoušky, aby se přišli podívat, jak se rozhoduje o jejich klubu. Je fajn, že se to koná v hale, kde mužstvo hraje,“ dodal Dědek, který finančně i instalováním svého partnera Ondřeje Heřmana do pozice krizového manažera notně přispěl k záchraně klubu v extralize.

„Nevím, co na té radnici pořád řeší. Mají tady miliardáře, který je ochotný v této těžké době klubu pomoci, navíc jim ho zachránil v lize a oni pořád něco vymýšlí. Pokud tuto šanci propásnou, bude to jejich ostuda a špatná zpráva pro klub,“ shrnul pocity mnoha fandů dlouholetý příznivec Dynama Petr Štěpánek ze Svítkova.