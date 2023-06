Projekt beru na sebe, město jen vydělá, říká Dědek o plánu vybudovat arénu

V pondělí Petr Dědek poprvé veřejně přiznal, že chce na severním konci sídliště Cihelna stavět novou hokejovou arénu a další zázemí k ní.

A nebylo to na žádné velkolepé tiskové konferenci jako loni, když oznamoval plán na výstavbu na závodišti, ale na jednání zastupitelstva města. Právě od něj potřeboval povolení k tomu, aby si pro svůj projekt mohl začít připravovat změnu územního plánu.

Jak o hale hlasovali jednotliví zastupitelé Pro:

Karel Haas, Petr Klimpl, Jan Mazuch, Dušan Stránský, Vítězslav Štěpánek, Petr Kvaš (všichni ODS), Jan Hrabal, Jan Nadrchal, Jiří Rejda, Martin Charvát, Radek Hejný, Jiřina Klčová, Dušan Salfický, Martin Kolovratník, Jan Procházka, Filip Šťastný, Adéla Zdráhalová (všichni ANO), Tomáš Pelikán, René Živný (oba Společně pro Pardubice), Martin Slezák, Ondřej Müller (oba TOP 09). Proti:

Otakar Janecký, Štěpánka Fraňková, Jakub Rychtecký, František Němec (všichni Žijeme Pardubice). Zbytek zastupitelů se zdržel nebo nehlasoval.

„Jde o investici za pět miliard. Stavět chceme multifunkční halu pro 13 až 15 tisíc fanoušků plus hotel pro 400 lidí. V plánu je také kongresový sál, malá hala a tělocvična, to je asi základní infrastruktura, kterou tam plánujeme. V druhé fázi počítáme i s bytovou výstavbou,“ uvedl před zastupiteli miliardář Petr Dědek. Plány jsou skutečně veliké. Pozemky má Dědek nakoupené a nyní mu začíná boj o to, zda stihne pořídit změnu územního plánu do půlky prosince. Právě to je podmínka města, aby mu změnu schválilo.

A to nemusí být formalita. Začátek procesu podpořila jen těsná většina 21 zastupitelů. „Dáváme investorovi šanci a on si věří, že to všechno stihne,“ řekl náměstek primátora René Živný, který má územní plán na starosti. Kontroverzní bod spolu s ním předkládali ještě primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO a jeho stranický kolega a náměstek Jan Hrabal.

„Pokud se to do 18. prosince nestihne, tak dohoda pozbývá platnosti. Pokud totiž změnu neschválíme, tak platit nebude. Je mi jinak líto, že návrh pana Dědka prošel jen těsnou většinou. Čekal bych větší podporu od kolegů,“ uvedl Nadrchal.

Nicméně Petr Dědek není z těch, který by měl ve svých plánech neúspěch. „Stihneme to, už na tom nějakou dobu pracujeme. Se všemi sousedy se domluvíme, bude to dobré. Je to ve veřejném zájmu,“ uvedl po hlasování zastupitelů Petr Dědek a dodal, že město může na celé akci jenom vydělat.

„V naší investici je zahrnuta i dopravní infrastruktura. Ta bude napojena na vznikající severovýchodní obchvat Pardubic. Veškerou infrastrukturu vybudujeme za naše peníze, následně předáme městu. Naše investice nepočítá se spolufinancováním města. Bude synergií pro ztrátové letiště. Vznikne nová část města, na kterou budete v budoucnu pyšní,“ sliboval politikům miliardář Dědek.

S Dědkem přišla i někdejší hvězda TV Nova

V projevu na radnici mu pomáhal i bývalý televizní moderátor Pavel Poulíček. Někdejší hvězda TV Nova mluvila hlavně o tom, že celý projekt dbá na to, aby hala žila i mimo dobu, kdy se v ní budou konat hokejové zápasy nebo koncerty.

„Projekt se připravuje už rok, kdy jsme chtěli stavět na závodišti. Na základě doporučení expertů jsme přesunuli projekt na naše pozemky u Cihelny. Hala by měla být otevřená veřejnosti i v době, kdy se v ní nic konat nebude. V plánu je třeba síň slávy a muzeum pardubického hokeje. Hodně dbáme i na zeleň v okolí haly, tak aby lidé měli důvod do toho místa chodit na procházky nebo sportovat,“ řekl Poulíček, podle něhož by hala měla mít evropské rozměry. A na to část politiků slyšela.

„Pardubice se i díky své dopravní dostupnosti, letišti, železnici i blízké dálnici mohou stát evropskou špičkou v pořádání sportovních, kulturních i společenských akcí. Z projektu investora vyplývá jasný multiplikační efekt,“ uvedl třeba náměstek Jan Hrabal.

Dědek ovšem vyhráno ještě úplně nemá. Pokud stihne vyřídit změnu územního plánu, zřejmě nebude problém získat dostatek hlasů k jejímu schválení. Otázka je, co by se dělo v opačném případě. Těžko totiž věřit vyjádření Petra Dědka, že když neuspěje, projekt nechá potichu umřít.

„Věřím, že to pan Dědek stihne. Mám informace, že podobná změna se dá za šest měsíců pořídit. Pokud by to tak nebylo, byl by to problém. Náš zastupitelský klub akci podpořil právě jen pod podmínkou, že se vše stihne do toho data. V opačném případě to naši podporu ztratí,“ řekl jasně primátor Jan Nadrchal.

Naopak se zdá, nebo se tak pardubičtí radní alespoň tváří, že problém už není další osud městské enteria areny. Tu by extraligové Dynamo po dostavbě nové haly logicky opustilo. „Co budeme dělat s městskou halou? To tam dáme curling? Není reálné, že bychom byli schopni pravidelně naplňovat hlediště i zázemí haly včetně bufetů,“ řekl zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

Podle zástupců Rozvojového fondu, kterému hala oficiálně patří, by aréna nezůstala nevyužitá. „Rozvojový fond má už připraveno několik scénářů, podle kterých by měla po odchodu Dynama fungovat městská hala. Chtěl bych zdůraznit, že veškerá mládež Dynama by v hale zůstala. Navíc je led v Pardubicích stále velice nedostatkové zboží. Vůbec nemáme strach, že bychom halu nedokázali využít,“ řekl radní a člen představenstva fondu Martin Charvát.