Po záchraně Dynama v extralize se boj o budoucnost přesouvá do kuloárů

Dynamo se v půlce ledna až téměř zázračně zvedlo. Od té doby bylo podle získaných bodů nejlepším mužstvem ligy. Zvrat přišel ve chvíli, kdy jeden ze zájemců o majetkový vstup do klubu Petr Dědek doporučil jako krizového manažera Ondřeje Heřmana.

„Bylo to neskutečně náročné. Šli jsme tak trochu proti všem, klukům patří obrovské poděkování, za to, jak to zvládli. Bylo to hodně těžké,“ uvedl už v pátek večer dojatý Heřman.

Jenže vyhraným zápasem na ledě Komety nic nekončí. Naopak. Pardubice zažily třetí velmi špatnou sezonu za poslední čtyři roky, a to nejen sportovně.

„Už je spočítané, že letošní sezona skončí v minusu nějakých 32 milionů korun, to je šílená částka,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl.

A není sám, kdo má o další budoucnost Dynama strach. Tři roky vlády města nad hokejovou značkou totiž v součtu vypadají velmi nevábně.

„Liga je zachráněna. Otázkou ale zůstává, co bude dál, jak po stránce sportovní, tak hlavně po stránce ekonomické, ale i organizační. Město Pardubice je už více než tři roky majoritním akcionářem hokejového klubu HC Dynamo Pardubice. Nákup akcií této společnosti se ukázal jako obrovská chyba. Město se projevilo jako velmi špatný hospodář, ale i jako špatný organizátor práce v celém klubu,“ uvedl jasně dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Sám se hodně zasadil o to, aby dozorčí rada pustila do čela Dynama Ondřeje Heřmana, který úzce spolupracuje s miliardářem Petrem Dědkem. Právě i jeho dva miliony, za které vedení klubu pořídilo rozdílového útočníka Michala Vondrku, výrazně pomohly k záchraně hokejové bašty. Logicky tak fanoušci očekávají, že politici Dědka do Dynama pozvou.

„Vidíme v něm záruku toho, že klub může jít zase nahoru. Má peníze, má know how, má chuť a kontakty. Doufám, že zastupitelé viděli, kdo klubu v nejtěžší chvíli pomohl a kdo se jen díval,“ uvedl Václav Urban, který stojí v čele skupiny naštvaných fanoušků.

Ti například u nádraží vyvěsili billboard, ve kterém upozorňují na blížící se klíčové rozhodnutí. „23. března si hlídej radnici,“ stojí na plakátě s odkazem na zasedání zastupitelstva.

Dědek chce jiné podmínky

Tento týden je uzávěrka nabídek městu na vstup do Dynama. Vše nasvědčuje tomu, že se utkají šéf pardubického fotbalu Vladimír Pitter a právě Dědek.

„Jsem šťastný, že jsme ligu zachránili, byly to ohromné nervy s dobrým koncem. Nabídku městu podám, ale dopředu říkám, že se mi vůbec nelíbí podmínky soutěže. Budeme muset hledat kompromis. Klub je předlužený a bude složité v časové tísni najít rozumnou cestu,“ uvedl Dědek s odkazem na ihned odstartované přípravy na další ročník.

Naopak Vladimír Pitter nějaké zásadní námitky proti soutěži nemá a to z něho v očích mnoha příznivců dělá favorita výběrového řízení.

„Nyní bych se k tomu nechtěl nějak konkrétně vyjadřovat. A to s ohledem na fakt, že termín pro podání přihlášek v rámci výběrového řízení je stanovený na 12. března. Mou představu na radnici znají, tu jsem jim představil při prezentaci mého záměru na odkup minoritního podílu od pana Šudy,“ uvedl Pitter s tím, že by rád klub vlastnil.

„Jsem připravený na dlouhodobou koncepční práci se zaměřením na práci s mládeží. Ačkoliv je zde relativně úspěšná akademie, zapracování jejích hráčů do A-týmu je v poslední době slabé,“ dodal Pitter.

Sami politici však přiznávají, že vlastně moc netuší, jak se s celou zamotanou situací vypořádat.

„V předkole se objevili někteří zájemci, vážnými jsou snad jen dva. Ale ani jeden nebude chtít vstoupit do společnosti, kde závazky minulých let budou v dubnu na konci fiskálního roku o dost vyšší, než je základní kapitál. Dluhy minulých let by měl uhradit ten, kdo byl dosud majitelem klubu, to je tedy město Pardubice. A to nebude jednoduché jak po stránce legislativně-ekonomické, tak po stránce politické,“ uvedl Klimpl s odkazem na to, že kumulovaná ztráta klubu bude vyšší než 70 milionů korun.

Politici jsou navíc úspěšnou záchranou a vystupováním Dědka na veřejnosti zahnáni do kouta. Málokterý fanoušek Dynama by se smířil s tím, že by klub řídil někdo jiný než on.

„Nejsme v lehké situaci. Náš manipulační prostor je hodně malý, uvidíme, jak se s tím vedení města vypořádá. Je to hodně zapeklitá situace,“ doplnil Brendl.

„Partner, který vyjde z výběrového řízení, bohužel to jinak v samosprávě nejde, by se měl soustředit na rozvoj, ne na úhradu toho, co vzniklo v minulých letech,“ dodal Petr Klimpl.