Hokejové Dynamo jde do první sezony s novým majitelem. Ambice mu nechybí

Hokejoví fanoušci obvykle sledují hlavně výsledky svého mužstva a jeho postavení v tabulce. Letos však budou muset připojit i další položky.

Měly by je zajímat statistiky nově nakažených čínskou chřipkou i opatření vlády v boji proti ní. Právě tyto ukazatele budou ve velké míře rozhodovat o tom, zda svůj klub uvidí na vlastní oči a zda se vůbec extraliga bude hrát. „Je to špatné. Na jaře jsem si myslel, že koronavirus během léta zmizí, nebo že se najde lék. Nyní to tak nevypadá, čísla naopak rostou. To není pro nás jako nové majitele ideální začátek,“ uvedl pro MF DNES Petr Dědek, nový majitel klubu Dynamo Pardubice.

Snaží se přitom zůstat optimistický alespoň v tom, že soutěž se rozehraje a také dohraje. „Věřím, že extraliga začne a v Liberci 18. září zahájíme nový ročník. Situace se ale může změnit. Několik týmů bylo v karanténě. Budeme se této době muset přizpůsobit. Vedení ligy nastavilo nějaká pravidla a věřím, že je bude případně flexibilně upravovat,“ doplnil Petr Dědek, který tak hned na úvod svého působení musí počítat ztráty.

Dynamo před Sezonou 2020 - 2021 Nejatraktivnější domácí zápasy Dynama

úterý 29. září 18 hodin Dynamo - Sparta Praha

neděle 25. října 17 hodin Dynamo - Kometa Brno

pátek 20. listopadu 18 hodin Dynamo - Hradec Králové

středa 30. prosince 18 hodin Dynamo - Sparta Praha

neděle 24. ledna 17 hodin Dynamo - Kometa Brno

středa 17. února 18 hodin Dynamo - Hradec Králové Ceny vstupenek

Kategorie A 390 Kč

Kategorie B 300 Kč

Kategorie C 230 Kč

Kategorie D 190 Kč

Kategorie omezená 150 Kč

Stání 150 Kč Největší hvězdy týmu

Jakub Nakládal - obránce

Jan Kolář - obránce

Michal Vondrka - útočník

Robert Kousal - útočník

Martin Kaut - útočník Kurzy na to, že Dynamo vyhraje základní část extraligy

Tipsport: 13 ku jedné

Fortuna: 17 ku jedné

Chance: 13 ku jedné

Sazkabet: 15 ku jedné

Jasné totiž je, že kvůli omezené kapacitě haly klub přijde o miliony korun na vstupném. Situace kolem covidu19 je pro Dynamo o to bolestnější, že ve městě je po letech strádání ohromný hlad po kvalitním hokeji.

Za normální situace by se dalo počítat s tím, že by na každý zápas chodila plná hala. „Pardubice jsou zvyklé na přísun 15 až 25 milionů ze vstupného, takže nás to bude stát dost milionů. V plánu to tak nyní vypadá na rozpočet kolem 140 milionů. Cílem je, aby rozpočet byl vyrovnaný,“ doplnil Dědek.

Extraligový tým zůstal v jarním úspěšném složení

Nicméně ani výjimečná doba nemění ambice tradičního klubu. Poté co se Pardubice vlastně zázračně na jaře zachránily v nejvyšší soutěži, mají letos v plánu útočit na přední příčky. „Vždy když něco dělám, tak chci uspět,“ dodal Dědek.

Pravda je, že svůj optimismus má o co opřít. Tým totiž minimálně na papíře vypadá velmi dobře. Nedávno ho navíc posílil útočník Colorada Avalanche Martin Kaut, který vzhledem k situaci za mořem může v Pardubicích klidně odehrát kompletní ročník.

„Po loňské sezoně jsme si sedli ke stolu a řekli si, kam se chceme ubírat. Skoro stoprocentně se povedlo to, co jsme chtěli. Podařilo se udržet klíčové hráče, všichni tu chtěli být a cítili změnu. Také byli ochotni přistoupit na naše podmínky. Podařilo se přivést kvalitní hráče, jako jsou Nakládal či Claireaux,“ zmínil další zvučné posily sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Fanoušky pak jistě těší i to, že se na svou další sezonu chystá veterán Tomáš Rolinek, který svým nasazením a zarputilou povahou výrazně přispěl k jarní záchraně se značkou last minute. „Rolinek začal regenerovat, jsme domluvení, že zápasové vytížení si vyzkouší ve Vrchlabí, a věřím, že pak by se mohl objevit v našem dresu,“ uvedl Dušan Salfický s odkazem na nově domluvenou spolupráci s prvoligovým klubem z Krkonoš.

Jako dobrý signál lze brát i vystoupení týmu v letním poháru Generali Česká Cup, ve kterém Pardubice braly druhé místo a také finanční prémii. „Mužstvo zůstalo stejné, s hráči jsme udělali dlouhodobé smlouvy a máme ještě kvalitnější kádr než v závěru loňské sezony. V extralize rozhodně chceme být oproti minulým letům v tabulce úplně jinde,“ uvedl Ondřej Heřman, který má také na povel to zásadní -tedy udržet kabinu bez covidu.

„Zavedli jsme možná až radikální opatření, ale jsme připraveni reagovat, možná, že nebudeme hrát v úplném složení, ale v karanténě bude maximálně pět lidí. Naším cílem je hlavně hrát hokej,“ dodal Heřman.