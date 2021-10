Nepořádek v hokejovém Dynamu, podle soudu klub patří městu

Zhruba před rokem hokejbalový trenér z Pardubic Jindřich Petruška upozornil na to, že podnikatel z Vrchlabí Petr Dědek není ve skutečnosti majitelem hokejového klubu Dynamo Pardubice. A to i přesto, že v červnu 2020 město prodalo majoritní balík akcií jeho firmě Hokej Pce 2020. „Smlouva není správně zanesena v registru, takže není platná,“ uvedl tehdy Petruška.

Jeho tvrzení potvrdila pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. „Hokej Pce 2020 nevlastní žádnou akcii, tedy není akcionářem společnosti HC Dynamo Pardubice,“ uvedla samosoudkyně Eva Poláčková s tím, že v praxi to znamená, že se majetkové podíly v Dynamu vrací do doby, než je společnost HokejPce 2020 zakoupila a začala se podílet na řízení hokejového klubu. Jinak řečeno, Dynamo je stále města.

Rozsudek, který zatím není pravomocný, však neznamená, že by Petr Dědek Dynamo opouštěl nebo ho přestal dotovat. Právě jeho právníci se totiž domluvili se zástupci města, že celou věc dají k soudu, aby právě ten jim řekl, jak vše dát do pořádku. „Dá se říct, že jsme toto očekávali. Jsme už předběžně s firmou pana Dědka domluvení na notách, podle kterých dáme vše do pořádku. Rozhodnutí soudu proto vítáme,“ uvedl náměstek primátora za ODS Jan Mazuch.

Také sám jeden z nejbohatších Čechů příznivcům vzkazuje, že nemají mít u budoucnost Dynama žádné obavy. „Chci upozornit fanoušky, že na fungování klubu to nebude mít žádný vliv. Jedeme normálně dál a užíváme si, že hrajeme o čelo extraligy,“ řekl Petr Dědek, který potvrzuje, že je s politiky na všem důležitém dohodnutý.

„Verdikt soudu pro vlastní fungování klubu neznamená vůbec nic. Máme už schválený společný postup s městem, jak to vyřešit. Soud ten původní zápis zruší a my všechno budeme muset udělat znovu a lépe. Z toho pohledu je otázka, zda se vůbec proti verdiktu odvolávat. Musím počkat, co mi řeknou právníci,“ uvedl Dědek s tím, že zatím ještě se svými zástupci nemluvil. „Udělat jsme to museli, jen soud může říct, zda je smlouva s městem o prodeji Dynama platná nebo ne,“ doplnil Dědek jehož firma vystupovala v kauze jako ta, která město žalovala, že akcionářem klubu je už nyní.

Podle startéra kauza tak jednoduše neskončí

Trochu jiný pohled na závěr soudu má však ten, kdo celou kauzu otevřel. Podle Jindřicha Petrušky se kolem transakcí v klubu dělo mnoho podivných věcí a on dokonce zvažuje podání trestního oznámení. „Oni sice celkem jednoduše opraví administrativní chybu, ale byly tam další pochybení ze strany města a to třeba ve chvíli, když navyšovala radnice základní jmění klubu. Mám pocit, že se manipulovalo s cenou akcií klubu. Dali jsme proto podnět na ministerstvo vnitra, je to podle nás nehospodárné nakládání s veřejnými penězi,“ uvedl Petruška.

Pravdou je, že Petr Dědek se měl stát majitelem Dynama až v červnu 2020, kdy o tom hlasovalo zastupitelstvo. Ovšem soudkyně rozhodla, že neplatné kroky jsou všechny od valné hromady z března 2019. Tedy i z doby, kdy Dědek vůbec o příchodu do klubu neuvažoval. „Na právním posouzení soudu bylo, jakým způsobem proběhly valné hromady, upisování akcií a zveřejňování smluv ve veřejném registru. Soud zjišťoval, zda bylo vše v pořádku a došel k závěru, že smlouvy v registru nebyly zveřejněny řádně. Chyběla metadata, která mají zajistit lepší vyhledávání smluv pro veřejnost,“ uvedla soudkyně Poláčková.

Podle náměstka Mazucha se soud vrací zpět o dva a půl roku kvůli tomu, že už tehdy nebyly některé smlouvy dobře zapsané. „Musíme se nyní poradit s právníky, jak to celé dát do pořádku,“ uvedl s tím, že chod hokejového klubu není nikterak ohrožen.

„Uvidíme s čím vedení města přijde. Já jen mohu zopakovat, že jsem kroky radních při prodeji a předtím při ekonomické záchraně klubu kritizoval a hlasoval jsem proti nim. Z mého pohledu nebyly koncepční ani správné,“ řekl lídr opozičního sdružení Pardubáci František Brendl.

Situaci navíc může dál akcelerovat Jindřich Petruška, který několikrát osobně navštívil zasedání zastupitelů a říkal jim, že se v případě hokeje dostávají na hranu zákona.

„Verdiktem soudu to pro mne nekončí, budu chtít narovnat financování sportu v Pardubicích. Pokoj jim nedám. Město nemůže dávat do soukromého klubu přes 50 milionů za rok. Nebudu bránit, aby pan Dědek vlastnil hokej, ale podmínky musí být rovné pro všechny sporty,“ uvedl Petruška, kterého prý čtvrteční rozsudek nijak nepřekvapil. „Tento verdikt jsme očekávali, soud nemohl ani rozhodnout jinak. Je mi líto hokejistů, kterým se začalo dařit a možná je všechno jinak, to mě mrzí,“ dodal bývalý hokejový trenér.