V areálu pardubické Dukly sportovní má být také hala pro 3 700 diváků

Krize nekrize, vir nevir, stavět se bude! Tímto heslem se řídí minimálně jedna část vedení Pardubic a dál připravuje velké sportovní stavby. Vedle Letního stadionu, který by se měl opravovat od podzimu, se nejdále dostal projekt Dukla sportovní.

„Tento týden bylo zahájeno stavební řízení na 1. etapu včetně atletické haly a pokud vše proběhne bez komplikací a případných odvolání, povolení na stavbu bychom mohli obdržet v říjnu tohoto roku,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO s tím, že územní rozhodnutí na celý areál je již schváleno.

Politici mají za sebou schůzku se zástupci sportovních klubů. Na ní se obě strany domluvily, které části projektu by měly vzniknout první. A především zástupci míčových sportů musí být rádi, že se do popředí dostala hala se slušnou kapacitou téměř čtyř tisíc lidí, což by z ní dělalo jednu z největších svého druhu v Česku. Navíc právě takové zařízení chybí pardubickým basketbalistům. Enteria arena je pro ně moc velká, hala Dašická zase malá a staré ochozy na Dukle už do 21. století nepatří.

„I s ohledem na požadavky klubů působících v areálu máme ambici realizovat první dvě etapy najednou, to jest včetně multifunkční haly pro basketbal, florbal, házenou a volejbal o kapacitě až 3700 diváků,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD s tím, že obě etapy dohromady vyjdou na 699 milionů korun.

A to je dost vysoká suma vzhledem k tomu, že zmíněný Letní stadion má spolykat 430 milionů a kvůli tomu, že krize provětrala účty města. I proto hlavně zástupci ODS upozorňují na to, že na všechno rozhodně finance být nemusí.

Příjmy se propadly o 15 %

„Predikce snížení daňových a nedaňových příjmů města činí pro rok 2020 celkem 331 milionů. Pro představu – příjmy Pardubic byly v roce 2019 ve výši 2,2 miliardy, tedy propad je 15 procent všech příjmů. Dopad v důsledku covidu je tedy více než podstatný. Že nejde jen o strašení, potvrdil materiál strategické komise Rady města, který propad vyčíslil ještě o málo vyšší,“ upozorňuje na blížící se problémy zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Dá se tedy čekat, že případnému spuštění stavby na Dukle bude předcházet dramatické hlasování zastupitelstva, které musí dát velkolepému projektu zelenou. Primátor Charvát přitom chce klíčové hlasy získat i díky tomu, že město nakonec dosáhne na dotace.



„Duklu sportovní považuji za jeden ze stěžejních projektů města a věřím, že spolu s podporou dalších subjektů, zejména Národní sportovní agenturu, kterou považuji za klíčového partnera, se nám podaří dotáhnout realizaci tohoto, nejen pro město významného, projektu do konce,“ zmínil Charvát nově založený úřad, který vede jeho stranický kolega Milan Hnilička.

Zástupci agentury se přitom zatím tváří, že by na Pardubice nějaký ten milion mohl zbýt. „Je jasné, že ohledně projektu bude muset proběhnout ještě několik konkrétnějších jednání, ale určitě oceňujeme připravenost projektu, která je ku prospěchu ve věci vyjednávání o finanční podpoře projektu,“ uvedl po návštěvě Pardubic místopředseda Národní sportovní agentury Michal Janeba.

Pokud se stavba skutečně spustí, tak se v první fázi sportovci dočkají kromě zmíněného také zázemí pro lékaře, fyzioterapii a regeneraci, nových šaten dvorany, restaurace, vrhačské louky, parkoviště, centrální posilovny nebo zázemí pro úpolové sporty.