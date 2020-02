Volební kampaň začíná, lídři se do sebe pustili kvůli atletickému stadionu

Velkolepá oprava pardubického atletického stadionu za zhruba miliardu korun. Obří projekt, který však třeba u městských zastupitelů žádné větší emoce nevzbudil. Ovšem u těch krajských ano.

Stačila malá zmínka v pondělí zvoleného lídra hnutí ANO Martina Kolovratníka o tom, že by na rekonstrukci chtěl pomoci sehnat peníze, a hejtman Martin Netolický zahájil první větší útok na hlavního rivala.

„O projektu jsem jednal i s mým kolegou Milanem Hniličkou, který je předsedou Národní sportovní agentury. Těší mě, že se mu velmi líbí a chce ho podporovat. Já osobně vnímám Duklu sportovní jako nadregionální významnou a krásnou akci. A pokud budu mít v budoucnu příležitost, určitě pomůžu tomu, aby do projektu vstoupil aktivně i kraj,“ uvedl Kolovratník na Facebooku ve svém článku, ve kterém chtěl získat body u voličů.

„Kolovratníku, jdi raději dělat ministra dopravy.“

To se však Netolickému vůbec nelíbilo a na favorita krajských voleb v sarkastickém duchu vystartoval a dokonce bývalého novináře Kolovratníka upozornil, že s Hniličkou už dávno všechno dojednal.

„S Milanem Hniličkou i dalšími jsem o věci jednal už dávno. Kraj projekt podporuje, nicméně nyní máme v krajském městě připraveny projekty za tři miliardy korun. A se znalostí krajského rozpočtu vím, že se musíme postarat především o to, co nám je zákonem svěřeno. Martin Kolovratník asi zná zdroje kraje lépe než já a moji kolegové, přestože mám na starosti finance kraje již sedm let. Nebo snad slibem nezarmoutíš?“ napsal na profil hejtman Netolický.

A zašel ještě dál. Dokonce ťal do vůbec nejcitlivějšího místa současného poslance Kolovratníka, když upozornil na jeho stále nenaplněnou touhu stát se ministrem dopravy.

„A hlavně, milý pane poslanče, ministerstvo dopravy by Ti asi slušelo lépe. Nechceš radši přesvědčit premiéra, aby Tě udělal tím ministrem :-D? Byla by hned debata věcnější. A mimochodem první etapa by rozhodně měla být jiná. To si ale schovám pro další týdny já. Ať se vede,“ vzkázal hejtman.

„Ministerstvo dopravy neřeš, to není téma těchto dnů,“ odpověděl Kolovratník, který však také zaútočil lehce pod pás.

„Díky za odlehčený příspěvek. Jak kdysi řekl jeden z předsedů tvé rodné strany ČSSD (jejímž jsi stále členem): zdroje jsou :-) Ale vážně: je mi jasné, že rozpočet PK znáš velmi dobře,“ odpověděl Kolovratník a neodpustil si políček, když upozornil na členství hejtmana v ČSSD. Ten totiž do voleb půjde schovaný za poněkud těžce vyslovitelné uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj.

Důvod takového úskoku je zřejmý. ČSSD se v posledních letech silně propadla v oblíbenosti u voličů a její vládní angažmá po boku hnutí ANO ji nové voliče nažene jen obtížně. Proto se Netolický rozhodl založit subjekt, který na první pohled nemá se sociální demokracií nic společného.

Nicméně dá se tušit, že právě dva zmínění politici budou hlavními personami kampaně a z jejich jízlivostí je také patrné, že si v ní nic nedarují. Naopak do sporů se bude jen minimálně míchat Roman Línek, lídr Koalice pro Pardubický kraj, třetího z favoritů voleb. Jeho vyjednávací pozice po volbách totiž bude nejlepší, a to třeba i proto, že si s ostatními nepoškodí vztahy.