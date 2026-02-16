Šofér bez řidičáku zmatkoval na křižovatce. Měl jsem drogy, přiznal strážníkům

  15:56,  aktualizováno  15:56
Zmatkující řidič zaujal pardubické strážníky na křižovatce ulic Palackého a Hlaváčova. Při kontrole se přesvědčili, že byl jejich instinkt správný, zjistili totiž hned několik prohřešků. K autu bez platné technické se přidal řidič bez řidičského oprávnění a při testu na alkohol se navíc přiznal, že sice nepil, ale před jízdou se posilnil kombinací jiných drog.
Zdrogovaný řidič bez řidičáku zmatkoval na křižovatce, strážníkům se přiznal....
Zvětšit fotografii

Zdrogovaný řidič bez řidičáku zmatkoval na křižovatce, strážníkům se přiznal. (16. února 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Náhodně projíždějící hlídku v sobotu zaujalo starší auto značky Ford, jehož řidič si podle mluvčího pardubických strážníků při průjezdu křižovatkou počínal značně neobratně. Zvláštně si najížděl, zmatkoval a bylo patrné, že si s řízením zkrátka neví rady. Rozhodli se proto vozidlo zastavit a zkontrolovat, zda nemá řidič nějaké potíže.

Už první slova šestatřicetiletého řidiče naznačila, že o překvapení nejspíš nebude nouze. Přiznal totiž, že není vlastníkem řidičského oprávnění. Následná kontrola odhalila, že auto staršího ročníku ani není způsobilé k provozu, protože nemá platnou technickou kontrolu.

„Řidič na sebe upozornil svým zvláštním chováním za volantem. Při kontrole byl v klidu, spolupracoval a sám se k užití omamných látek před jízdou přiznal,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

VIDEO: Zběsilá jízda zdrogovaného cizince. Ohrožoval ostatní, policista musel uskočit

Dechová zkouška na alkohol vyšla sice s negativním výsledkem, ale velkým překvapením pro strážníky bylo mužovo náhlé přiznání, že si před jízdou dopřál kombinaci jiných drog. Test pak jeho tvrzení skutečně potvrdil, vyšel s pozitivním výsledkem na THC a amfetamin.

„Po zjištění veškerých skutečností jsme muže předali Policii ČR k dalšímu šetření,“ dodal Sejkora.

Autor: