Pardubické závodiště začne novou dostihovou sezonu 20. června

„Uděláme vše pro to, abychom byli schopni sezonu 20. června zahájit. Z tohoto důvodu byl vypracován scénář možného využití kapacit areálu a rozmístění návštěvníků na závodišti. Toto schéma jsme poskytli kompetentním orgánům včetně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jeho náměstka Romana Prymuly a jsme v průběžném kontaktu s nimi,“ dodal ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Relativní klid na závodišti a odložení dostihů do léta vyburcovaly majitele renomované dostihové stáje Lokotrans Karla Jalového (vlastní vítěze Velké pardubické Ribelina pozn. red.), aby městu Pardubice připomněl, že je závodiště od toho, aby na něm běhali koně.

„V posledních dnech prosakují informace, že po odložení olympijských her v Tokiu a zrušení Velké národní v Liverpoolu se nebude konat ani Velká pardubická,“ napsal Jalový primátorovi Pardubic. V dopise upozornil také na to, že zrušení dostihů by pro některé stáje mohlo být likvidační.

V dopise také městu, jako majiteli závodiště, nabídl, že deset dostihových dnů zajistí a uspořádá je ve své režii.

„Už jsem panu Jalovému připravil odpověď, vyplynulo to asi z jeho neinformovanosti. My jsme skutečně Jockey clubu oznámili, že pořádání dostihů pod 100 osob je v Pardubicích nemožné. Chápu tlak na to, aby se dostihy odběhly. To se ale týká tříletých koní, kteří musí splnit své zkoušky. Našich překážkových se to netýká,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.

Podle něj by na závodišti mohly vzniknout sektory, kde by se diváci nemohli míchat, takže by se mohl znásobit jejich počet.

Víc než kdy jindy budou trenéři a majitelé sledovat stav dráhy. Úvodní dostihy v Mostu doprovázelo velké rozčarování vzhledem k připravenosti dráhy a zázemí závodiště.

„Ani ten největší optimista nemůže popřít, že byla velmi tvrdá. Mně osobně připadala pro konání dostihů už za hranou a pro zdraví zúčastněných koní riskantní,“ napsal v tiskovém prohlášení přední český trenér Václav Luka a uvedl, že pokud nedojde k nápravě, své svěřence na start v dalším mosteckém mítinku nepustí.

To podle Kvaše na pardubickém závodišti nehrozí. „Závodiště by mohlo pořádat dostihy okamžitě,“ řekl Kvaš.

Předseda představenstva Richard Benýšek v lednu rezignoval, protože se mu nelíbilo nezodpovědné jednání města při správě majetku Dostihového spolku.

Neshody s Benýškem donutily vedení města, aby s ním jednalo o odkupu jeho necelých 23 procent akcií, které ho po městu činí druhým největším akcionářem.

„Ale nechtěl prodat své akcie,“ dodal Kvaš.