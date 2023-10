Počasí se před Velkou pardubickou umoudřilo, poznamenal ji karambol na Taxisu

Davy lidí, ucpané příjezdové silnice a plná parkoviště ano. Ovšem ne beznadějně vyprodaný areál, po kterém se prakticky nedá pohybovat. Před tribunami se dalo během neděle pohodlně chodit, také na hlavním bulváru od paddocku směrem ke stánkům se lidé netísnili tak jako obvykle.

Těsno bylo naopak před toaletami, kde fronta čekajících měřila desítky metrů. Smůlu měly především ženy. „Veřejné toalety jsou podle mého velkou ostudou závodiště. I ty projdou rekonstrukcí. Bohužel se jejich modernizace časově nepotkává s Velkou pardubickou, v další sezoně už budou toalety u vstupu do závodiště opravené,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal, který měl letos na závodišti svoji primátorskou premiéru.

Mezi návštěvníky se objevil pravidelný účastník dostihového svátku, zpěvák Ondřej Havelka, s fanoušky rozmlouval po sobotní remíze s Baníkem Ostrava trenér pardubických fotbalistů Radoslav Kováč, fanclub žokeje Marka Stromského, který dovedl bílého valacha Stara na třetím místě, si odchytil pro společně focení herce Boleslava Polívku. S novináři ale představitel „Bohuša“ ze známého filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag mluvit nechtěl. Koním na úvod dostihového dne pak požehnal lanškrounský farář Zbygniew Czendlik.

„Každý běží svou Velkou pardubickou. Z bodu A do bodu B. Z bodu B do C a pořád se za něčím závratným tempem honí. Před rokem a půl jsem pohřbil kamaráda Karla Lopraise. Jeho životním krédem bylo ´Zastav se a rozhlédni se´. Dnes se můžeme zastavit my a obdivovat krásu a rychlost koní,“ řekl Czendlik. Dráhu dopoledne skrápěl déšť, ale odpolední vrcholy jako Cena Labe či Vltavy už koně běželi za ideálních dostihových podmínek.

S nervozitou odpočítávali dostihy do Velké pardubické trenéři, kteří do slavného dostihu přihlásili koně. Jezdců totiž nebylo nazbyt. Za zraněného žokeje Jana Odložila přijel na poslední chvíli Švéd Niklas Lovén. Jeho služeb nakonec nebylo v hlavním dostihu potřeba. Dostihy se až překvapivě odehrávaly bez pádů, dvakrát však jezdci popletli kurz a byli diskvalifikováni.

„Jdu si to odtrpět,“ řekl před hlavním dostihem dne trenér Josef Váňa, který nasedlal ryzáka jménem Lodgian Whistle žokeji Ondřeji Velkovi. A jeho slova byla vlastně prorocká. Velká pardubická totiž bohužel nabídla dlouhé roky nevídanou zkázu na Taxisově příkopu. Skončily zde šance hned sedmi koní, byl mezi nimi také obhájce loňského vítězství Mr Spex. Valach Stuke utrpěl fatální zranění a musel být utracen.

„Během sobotního i nedělního mítinku jde tak o jediný případ závažného zranění. Zraněný žokej Martin Liška bude podle zpráv lékařů v pořádku. Ostatní účastníci dostihu také,“ uvedlo v reakci na smrtelný úraz dostihové závodiště.

Podle dostihového trenéra Dalibora Töröka se ukazuje, že zahraniční žokejové, kteří stáli na startu kolize, nejsou pro Velkou výhodou. „Neznají to tady. I náš kůň zůstal na Taxisu, naštěstí se mu nic nestalo. Tempo bylo pomalé, Godfrey na Taxis klusal,“ řekl Török.

Spokojeni naopak odjíždějí manželé Petříkovi, majitelé vítězného hnědáka Sacamira. „Právě jsem si zajistila dovolenou, v pondělí za mě bude suplování,“ řekla spokojená trenérka Eva Petříková, která je zaměstnáním učitelkou.