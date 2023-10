Vyčistit, zaplést hřívu. Dívka dojíždí 350 kilometrů, aby se postarala o koně

Vyčistit, zaplést hřívu, na zádi vyrobit okrasné ornamenty, aby byly na pohled do dostihu co nejlíbivější. A pak ho předvést v paddocku, aby zaujal i sázející. Poté se do jeho sedla vyhoupne žokej Marek Stromský a dvojici odvede na závodiště, kde čeká Stara nelehký úkol – navázat na výkony, které letos pod tréninkovým vedením Hany Kabelkové zatím předvádí. To je práce ošetřovatelky Petry Chropúvkové.

Původně o Stara pečovala v Senici na Slovensku. Ale pak jí hrozilo, že o něj „přijde“. Když se loni při Velké pardubické nedostal do cíle, rozhodl se majitel Miroslav Piskla, že mohutného bělouše bude připravovat ve Vápenném Podolu trenérka Hana Kabelková. To byl pro jeho ošetřovatelku šok.

„Bylo to smutné a těžké odloučení,“ přiznává ošetřovatelka. Věděla, že její oblíbenec nejde zas tak daleko, aby za ním nemohla jezdit. A nevzdala to. Manželů Pisklových se zeptala, zda může požádat trenérku, aby nadále mohla pečovat o Stara před dostihem. Protože souhlasila nejen trenérka, ale také majitelé, i nadále se stará o pohodu koně před dostihem, byť za cenu, že musí 350 kilometrů dojíždět ze Slovenska.

„Nejsem jeho pracovní jezdec, jsem jeho ošetřovatelka,“ říká Chropúvková. Do žádných dalších úkonů novému týmu nezasahuje. Nechce narušovat tréninkové rituály.

Pozná kůň svého ošetřovatele? „Myslím, že ano, vidím jeho výraz, uši dá dopředu, přijde se ke mně potěšit, přitulí hlavu,“ popisuje.

Raduje se z každého Starova úspěchu. „Vlastně z každého startu, kdy přiběhne do cíle se zdravýma nohama, a vím, že může pokračovat dál,“ říká ošetřovatelka.

Starova hvězda letos září jasně. Ve dvou kvalifikačních startech skončil třetí, respektive druhý. Podle ošetřovatelky to byl konečně kůň, jak ho zná. „Předvedl, co v něm je a jaký je to srdcař, a dá ze sebe všechno,“ říká Chropúvková.

Stěhování na důchod

Až dvanáctiletý valach odejde do dostihového důchodu, velmi pravděpodobně se bude stěhovat opět na Slovensko. Za svou ošetřovatelkou. „Takto jsme se o tom bavili s majiteli. Stoprocentní to není, ale snad i oni budou rádi, když budou vědět, co s ním je po jeho dostihové kariéře,“ říká ošetřovatelka, která se živí jako kosmetička. Ostatně její upravený vzhled a líčení na dostizích je toho důkazem. O koně se začala starat ještě před nástupem na střední školu a láska k nim jí zůstala.

„Pro mě jsou koně taková psychohygiena. Po práci s lidmi, šest dní v týdnu, dvanáct hodin denně je třeba se pokochat s němými tvory, aby dali nazpět tu energii, kterou si vyčerpám, když pracuju a naslouchám lidem,“ přiznává.

Svůj cit pro krásu uplatňuje kosmetička také u koní, když je připravuje na dostih. „Jsem na toto detailistka. Když se mi byť jeden zapletený copánek nelíbí, tak celou hřívu přepletu. Všechno musí být pěkně souměrné a v řadě. I šachovnice, tedy obrazce na zádi koně, musí být vyrovnané. Jsem na to pedant,“ říká ošetřovatelka a kosmetička v jednom.

Této mladé ženě je ve finále jedno, kolikátý „její“ valach doběhne. Pouto, které ke koni má, je silné a neovlivní ho ani neúspěch.

„Popravdě nikdy nesleduju celý dostih. Až když slyším zvonec, že se jde do cílové roviny, tak se otočím čelem k dráze a pozoruji, jak jde. Když vidím, že je někde vepředu... to jsou neskutečné emoce. Věřím, že se mu nic nestane a vše bude v pořádku,“ uzavírá Starova ošetřovatelka.

Do Pardubic ji naposledy doprovázel přítel, velký fanoušek světoznámého žokeje Frankieho Dettoriho, který v září zahrnul do svého rozlučkového turné závodiště v Budapešti. „Obětoval cestu do Maďarska a jel se mnou do Pardubic, abych mohla být se Starem,“ dodala Chropúvková.