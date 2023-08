Veteráni válí. Valaši Star a Talent spolu šplhali na Ještěd i stupně vítězů

Dvanáctiletí valaši Talent a Star jsou teď v jedné stáji parťáci. Po Starově loňské nepodařené Velké pardubické se tento bělouš přestěhoval blíž k závodišti. Ve Vápenném Podolu ho, právě spolu s Talentem, vítězem Velké z roku 2021, trénuje Hana Kabelková.

„Se Starem jsem určitě velmi spokojená,“ řekla po doběhu trenérka Kabelková.

Předtím v první kvalifikaci to narostlému běloušovi klouzalo a trenérka nezakrývala, že od valacha čekala víc. V sobotu to bylo jiné. Stara svěřila žokeji Martinu Liškovi, který zná bělouše z tréninku.

Ten se lehce zpozdil na startu a několikadélkovou ztrátu se ani nesnažil dohnat. Stara nechal cválat na dlouhé otěži a zklidněný kůň ukazoval konečně skokovou jistotu. Až doposud předváděli Starovi jezdci často nebývalou akrobacii, aby vybalancovali doskoky rozháraného koně. A ne vždy „kozí hrby“ chtivého bělouše ustáli.

„Star je tempový kůň a problematický na ježdění. V poli by strašně tahal, takže jsme zkusili tuto taktiku, i když mě láká vyhovět jeho přirozenosti a pustit ho ze špice. Ještě jsme si na to ale netroufli a Martin dostal defenzivní ordre (pokyny),“ popisovala Kabelková.

Když se šplhá vstříc Ještědu

Star a rodinný kůň Kabelkových Talent teď tvoří tréninkovou dvojici. „Jezdí klusat do vodního pásu, šplhali spolu na Ještěd — jen to plavání se Starovi nelíbí tak jako Talentovi,“ uvedla Kabelková.

Ani na adresu vítěze předloňského šampiona Velké neřekne křivé slovo. K absolutní spokojenosti chybělo v sobotu jediné: vítězství. „Kdyby nezačal tak brzy, tak to bylo na vítězství. Ale proskákal se na špici a brát ho zpátky ve finální fázi dostihu by nebylo nejmoudřejší, takže to takhle mělo být,“ mínila Kabelková.

Její svěřenci však byli vidět i v dalších dostizích. Druhé a třetí místo trenérka brala v Ceně podporované společností Agrovenkov, kam vyslala Sapientiho a Regtima, posledního dostihového potomka výborné klisny Registany.

Tmavý hnědák s žokejem Martinem Liškou zase cválal za koňmi, nikam se nehnal a uzavíral pole. Závěrečný proutěný skok ale skákal třetí hned za Sapientim, který teprve letos přešel do skokového tréninku. Oba sice nestačili na progres valacha High In The Sky, ovšem prokázali slušný potenciál do budoucna. Zejména Regtime seběhl závěrečnou fázi dostihu náramně.

„Regtime byl hodně dlouho nezralý, provázely ho zdravotní problémy. Budu mu hledat nějaký dlouhý dostih, kde jsou těžké skoky,“ nastínila Kabelková.

Nenápadný tmavý hnědák zřejmě do budoucna svoji matku nezapře. „Počkejte za dva roky, bude to výborný kůň,“ prohlásil jeho žokej Martin Liška.

I tento jezdec a trenér v jedné osobě odjížděl v sobotu ze závodiště v dobré náladě. Jím trénovaný a odježděný Precious Rock skončil v rámcovém dostihu po boji druhý za dosud neporaženým Fort Medocem. A s Claudiem byl Liška v dostihu pro překážkové novice pátý.