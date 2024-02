Radary už nemusí být jen na okrasu, starostové chtějí rovnou vybírat pokuty

Silniční provoz v Pardubicích už docela dlouho monitorují deskové radary, které informují řidiče i o jejich aktuální rychlosti. Magistrát v kooperaci s obvody plánuje jejich výměnu za nové a modernější. A možná také přísnější. Ve hře je totiž nákup radarů, které dokážou poslat řidičovi za jeho prohřešek i pokutu.

„Zatím se bavíme o výměně těch radarů informačních. Z debaty se starosty obvodů však vyplynulo, že řada z nich by chtěla mít radary, které dokážou rozdávat sankce. Řekl bych, že zájem je minimálně ve třech městských obvodech,“ uvedl správce informačních systémů Městské policie Pardubice Petr Kvaš, který je zároveň zastupitelem za ODS.

Podle něj jsou klasické informační tabule fajn, ale po čase na jednom místě ztrácí smysl. „Když je tam radar docela dlouho a řidiči zjistí, že i poté, co jeli kolem něj rychleji, se nic nestalo, tak klesá jejich ostražitost a morálka. Dobře to vidíme na datech z radaru, který je umístěný třeba na vjezdu do Starých Čívic,“ doplnil Kvaš.

Momentálně je ve městě jediný radar, který umí řidiče vytrestat. Je v Rosicích nad Labem a je úsekový. Pokud člověk na hlavní ulici překročí v daném místě v průměru stanovenou rychlost, tak do pár dní má v poště výzvu k zaplacení pokuty.

„V této věci mám pro řidiče dobrou zprávu. V Rosicích se bude vyměňovat pouliční osvětlení, na kterém je radar, takže půjde pryč. A je otázka, zda se tam vůbec vrátí. Je to na zvážení. Myslím, že jsou místa v Pardubicích, kde by toto zařízení mělo větší logiku,“ řekl Kvaš, podle kterého by v budoucnu informační tabule, které ukážou i státní poznávací značku auta, mohly doplnit i „ostré“ radary. „To by pak bylo pro řidiče docela nepříjemné. Nevěděli by, kde jde jen o informaci a kde hrozí rovnou pokuta. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ dodal Kvaš.

Nicméně rozhodnuto je zatím jen o výměně oněch informačních tabulí. Politici se už dohodli, že obměna zařízení proběhne do dvou až tří let. Akce by měla být financována ze sdružených peněžních prostředků z městských obvodů.

Konečné slovo budou mít starostové

„Rozhodnutí, zda chtít radary, kolik a na kterých místech, je věcí starostů obvodů. Při rozhodování o umístění radarů bude vhodné vzít v potaz analýzu dopravní situace a bezpečnostních potřeb v místním kontextu. To může zahrnovat posouzení míry rizika nehod, hustotu dopravy, frekvenci přecházení chodců, přítomnost škol a školek, a další faktory,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Podle něj by konečné slovo o umístění radarů měli mít právě starostové městských obvodů. „Domluvili jsme se, že nadefinují své požadavky a ty pak společně zkoordinujeme s ohledem na bezpečnost v okolí škol, školek nebo zdravotnických zařízení,“ dodal Hrabal.

Výběr správného typu radaru závisí na mnoha faktorech, včetně místních podmínek, dopravního prostředí, potřeb a priorit městských obvodů. „Nové radary nabízejí pokročilejší funkce a vylepšenou spolehlivost ve srovnání se staršími modely. Moderní technologie zahrnuje lepší detekci rychlosti a možnosti integrace s dalšími systémy pro sledování bezpečnosti silničního provozu. Já bych nejraději volil typ radaru se čtením registrační značky a kamerou. V současné době je to nejmodernější typ, který je na trhu,“ řekl Petr Kvaš.

Používání radarů ve městě může podle radních vést k většímu dodržování dopravních předpisů. „Vědomí o možnosti kontroly rychlosti může motivovat řidiče k dodržování limitů. Jejich přítomnost ve městě může také sloužit jako vizuální upomínka pro řidiče, aby byli ohleduplnější a zvýšili svou pozornost při řízení, což může vést k obecnému zlepšení bezpečnosti na silnicích,“ doplnil Jan Hrabal.

5. října 2020