Při střetu dvou aut a nákladního vozu u Pardubic zemřel jeden člověk

Oznámení o nehodě přišlo v pondělí v 9.14 hodin, stala se na silnici I/37 z Chrudimi do Pardubic u obce Medlešice.

„Na místě zasahovaly všechny složky záchranného sboru, přítomni byli profesionální i dobrovolní hasiči z Chrudimi,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Podle policie vjel jeden z řidičů z dosud neznámých příčin do protisměru, kde se střetl s nákladním autem, to pak narazilo do dalšího protijedoucího vozu.

„Řidič dodávky byl s lehčími zraněními převezen do chrudimské nemocnice,“ uvedla mluvčí pardubické záchranky Alena Kisiala.

Nehodu teď dál šetří policie. „Další příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem šetření,“ uvedla policejní preventistka Renata Štěpánková s tím, že celková škoda byla vyčíslena na 600 tisíc korun.