U Koclířova se střetly tři vozy, policii k vážné nehodě přivolaly chytré hodinky

Došlo ke srážce osobního a nákladního auta a dodávky. Padesátiletý muž a padesátiletá žena museli být do nemocnic transportováni vrtulníkem. Řidič do fakultní nemocnice v Hradci Králové a žena do Brna.

„Měli jsme na místě tři posádky, přivolány byly také stroje letecké záchranné služby z Královéhradeckého a Jihomoravského kraje. Jednu osobu jsme transportovali na traumacentrum do Hradce, druhou na traumacentrum do Brna. Zranění byla velmi vážná,“ uvedla mluvčí pardubické záchranky Alena Kisiala.

Nehoda byla na tísňovou linku ohlášena pouze hodinkami, které měla řidička osobního vozu na ruce. Hasiči z havarovaného osobního auta a dodávky museli vyprostit pomocí hydraulického zařízení dva zraněné.

Z nákladního vozu uniklo po nehodě asi 300 litrů nafty. Podle mluvčí krajské policie Andrey Muzikantové pravděpodobně řidič vozidla Fiat Ducato jedoucí na Moravskou Třebovou přejel z neznámých důvodů do protisměru, kde se bočně střetl s tahačem značky DAF s návěsem a poté ještě čelně s osobním autem Škoda Superb, které řídila žena. Řidič nákladního auta vyvázl bez zranění. Místo havárie se objíždí přes Koclířov.

„Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu u řidičky a řidiče tahače byly negativní, u řidiče dodávky byl nařízen odběr krve. Přesné příčiny dopravní nehody jsou předmětem šetření,“ uvedla Muzikantová.

Silnice bude uzavřená celé dopoledne.