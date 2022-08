Řidiči nejsou, tak Pardubický kraj seškrtal jízdní řády nového dopravce

Nový autobusový dopravce BusLine na východě Pardubického kraje v sobotu nezrušil žádný spoj. V neděli jich nevyjelo „jen“ šest.

Trápení cestujících, kteří v posledních týdnech kvůli nedostatku řidičů nikdy netušili, zda jejich autobus přijede, nebo ne, by podle dopravce i kraje mělo skončit. Daní za to jsou škrty v jízdních řádech, budou platit po celý srpen.

„Některé spoje se eliminovaly, některé sloučily. Od 1. srpna by už nemělo docházet k tomu, že by cestující stáli na zastávce zbytečně, že by až na internetu zjistili, že spoj nepojede,“ uvedl mluvčí firmy BusLine Radovan Vrátný.

Přestává jezdit například spoj 17:32 z České Třebové do Ústí nad Orlicí, nebo autobus vyjíždějící 14:33 z České Třebové do Litomyšle.

„Dohodli jsme se s dopravcem na omezení méně využívaných spojů tak, aby ostatní dokázal dopravce odjezdit s železnou pravidelností. V pracovní dny tak nebude jezdit 40 z 1 277 spojů, v sobotu 8 z 219 spojů a v neděli 10 z 233 spojů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš (ODS). Neodvažuje se tvrdit, že zrušené spoje už nebudou žádné. „Mělo by se to ale výrazně zlepšit,“ řekl.

Zatím není jasné, jak budou vypadat jízdní řády od září. Pardubický kraj společně s dopravcem chystají od začátku školního roku změny, které budou znamenat opět škrty. Navrhnout je má dopravce do 11. srpna.

Poté kraj navržené změny posoudí a upraví. Podle Kortyše by se měla redukce pohybovat kolem dvou procent spojů tak, aby je BusLine byl společně se subdodavateli schopný zajistit.

Kraj smlouvu pravděpodobně nevypoví

Naopak varianta, že by Pardubický kraj pro některou ze čtyř oblastí získaných v soutěži na dalších deset let společností BusLine hledal nového dopravce, je velmi nepravděpodobná. Podle Kortyše by to v praxi nepomohlo.

„Prováděli jsme průzkum trhu, potíže s řidiči mají i ostatní dopravci. Problém by to nevyřešilo, možná by to znamenalo jen další drama v jiném podání. Lepší je se domluvit a pomoci, aby se to stabilizovalo,“ řekl Kortyš.

Od 12. června v kraji jezdí noví autobusoví dopravci, kteří vzešli ze soutěže, kraj má s nimi smlouvy na deset let. Společnost BusLine získala Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko. V prvních dnech činily výpadky až 200 spojů denně, později klesly, nicméně minulý týden ve čtvrtek i pátek počet odřeknutých spojů přesahoval stovku.

Faktorů, které se na tom podílely, bylo víc. Jednak je na trhu málo řidičů a firma BusLine vstupovala do regionu, s nímž neměla zkušenosti. Velkým problémem byla skutečnost, že společnost nastoupila po svém konkurentovi Icom Transport, a nepřevzala od něj řadu řidičů a ani zázemí na nádražích. Svůj díl viny nese i kraj.

Nepřipravil oběhy autobusů tak, aby vozy byly maximálně využity, dopravci to řeší sami a často se jim to nedaří. Kraj si také objednal dopravu na základě jízdních řádů, které se na mnoha místech nedají reálně dodržet, a řidiči bez vlastní viny nabírají zpoždění. Zatímco zajistit změny oběhů autobusů bude podle Kortyše trvat měsíce, úpravy jízdní řádů přijdou na řadu už s příchodem školního roku. „Začínáme jízdní řády rozvolňovat, aby to řidiči stíhali,“ řekl.