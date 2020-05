Váhy pro kamiony se v Pardubickém kraji nakonec objeví jen na okreskách

Jak by se měla chránit silniční síť před přetíženými kamiony, je jasné. Stačilo by dát na hraniční přechody a na klíčové tahy vysokorychlostní váhy, případně je doplnit na pár ohrožených krajských silnic například u lomů či velkých fabrik.

Nakonec to dopadne úplně obráceně. Pardubický kraj se rozhodl, že pořídí váhy, které se objeví na periferii. Na stát už krajští politici nebudou čekat, první váhu u Prachovic zprovozní ještě letos. Hlavní tahy však budou i nadále prakticky bez ochrany.

„Mrzí nás to, trochu jsme spoléhali, že stát bude dynamičtější. Samozřejmě, že pokud se přetížená vozidla v regionu pohybují, tak jezdí převážně přes hraniční přechody a po silnicích první třídy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

„Mohu říci, že mi došla trpělivost. Postupně začneme váhy na krajských komunikacích instalovat na vlastní náklady,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Na skluz s budováním takzvaných rychlostních vah upozornil už před rokem Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Dosavadní kontrola kamionů je slabá. V současnosti přetížení kamionů měří policie a celní správa pouze namátkově.

Váhy na krajských silnicích mohou sice pomoci ochránit pár kilometrů vozovky, ale asi nic víc. „V nejbližší době máme v plánu vybudovat dvě vážní místa v úsecích, na kterých převládá přeprava materiálu z cementárny Prachovice. Přesněji se jedná o lokality Radlín a Ronov nad Doubravou,“ uvedl Kortyš.

Jedna váha vyjde až na šest milionů

Na jednom místě by se měla váha objevit ještě letos, na druhém za rok. „Vážit chceme v příštím roce i na úseku silnice z České Třebové do Litomyšle. V roce 2022 budou připravena místa pro vážení u spojnice silničního úseku z Přelouče, Lázní Bohdaneč a hranic s Královehradeckým krajem, a také na úseku z Markovic přes Sobětuchy, Podhůru do Slatiňan,“ řekl Kortyš.

Zatím není jasné, který typ váhy se na silnicích objeví. V úvahu připadají vysokorychlostní váhy, které fungují podobně jako úsekové měření rychlosti a jsou online propojeny se správním úřadem. Majitel přetíženého vozu automaticky obdrží obálku s pokutou. Pro vysokorychlostní váhy je ale třeba, aby byl úsek rovný, bez jakéhokoliv náklonu, stoupání nebo klesání, což v podmínkách krajských silnic není zrovna jednoduché zajistit.

Cena jedné váhy se pohybuje podle Miroslava Němce kolem pěti až šesti milionů korun. Dodal, že návratnost investice rozhodně nebude spočívat v tom, že ji splatí vybrané pokuty. V momentě, kdy se váhy osadí, podle něj v místě okamžitě ubude přetížených kamionů. „V zásadě zůstávají v tom sítu nakonec jen ti hloupí. Pro nás to ale rentabilní je, chceme zabránit, aby přetížená vozidla poškozovala majetek. Je prokázané, že jedno přetížené vozidlo má stejný účinek jako projetí pěti tisíc osobních automobilů. Devastace proto postupuje velmi rychle,“ uvedl Němec.

Pardubický kraj původně ministerstvu dopravy navrhl šestnáct míst, kde by mělo smysl vážit kamiony. Jedenáct jich bylo na silnicích první třídy. Některé kraje nečekaly na stát a váhy si pořídily za své peníze. Jedno ze zařízení spustil sousední kraj Vysočina už v roce 2015 ve Velkém Meziříčí.