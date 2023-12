Čtyřpruh i most Wonky, opravy opět přidusí dopravu v Pardubicích

Kdo si dnes stěžuje na potíže v pardubické dopravě, které zhoršuje stavba severovýchodního obchvatu i omezení na mostu do Polabin, možná na to bude příští rok vzpomínat s jistou nostalgií.

Ukázalo se, že ještě před chystanou velkou opravou klíčového mostu Pavla Wonky přes Labe spustí příští rok na jaře Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rekonstrukci vozovky na čtyřproudové silnici I/37 z Pardubic do Hradce Králové. Půjde o dva a půl kilometru dlouhý úsek mezi dvěma křižovatkami.

„Do doby, kdy budou na mostu dělat přípravné práce, jsme vecpali opravu čtyřpruhu od mimoúrovňové křižovatky u nádraží po mimoúrovňovou křižovatku u Globusu. Podle projektanta tam byla minimální doba výstavby 112 dní a vytendrovali jsme to na 45 dní. Jsem na dodavatele zvědavý,“ uvedl šéf pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr.

Po dobu opravy mezi dvěma mimoúrovňovými křižovatkami bude zachován průjezd vždy jedním dvoupruhem. „Problém bude s křižovatkami, Pardubáci si poradí, tranzit se bude otáčet ve Stéblové,“ uvedl Vebr.

To však bude jen předkrm.

Na otázku, kdy by se ideálně měl opravit klíčový most Pavla Wonky v centru města, by řada pardubických řidičů patrně odpověděla dvěma slovy. Někdy jindy.

Pardubice mají k dispozici jen tři mosty přes Labe a malý most kpt. Bartoše je v tak špatném stavu, že se po něm může jezdit jen kyvadlově. Spolu se stavbou severovýchodního obchvatu to způsobuje ve špičkách velké problémy.

Opravu už odložit nejde, řekl kraj

Jenže Pardubický kraj, který „vyhrožuje“ opravou od roku 2017, na další odklad už nepřistoupí. Stav mostu je tak špatný, že příští rok začne. „Příprava bude od února bez omezení dopravy, od června budou práce probíhat na etapy, omezení pruhů jedna plus jedna potrvá až do podzimu roku 2025,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS).

„Ta situace příští rok nebude jednoduchá, ale děláme všechno pro to, aby omezení byla co nejmenší,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Moc způsobů, jak pomoci řidičům, ale po ruce není. Kraj například chce, aby opravu mostu sledovala kamera, aby lidé mohli na webu zjistit, zda se tam mají vůbec vydat. Musí se na tom však ještě dohodnout s firmou, která bude opravu provádět. „Neříkám, že je na tom úplná shoda, ale myslím, že to není nic proti ničemu, když tam dáme kameru, aby lidé viděli, jaké jsou zácpy,“ uvedl Kortyš.

Doprava v Pardubicích se hroutí kvůli podstatně menším zásahům, než je omezení na čtyřproudovce či na Wonkově mostě. „Pardubice rozpůlené Labem absolutně postrádají kapacitní mostní objekty,“ uvedl šéf pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr.

To ostatně může být důvodem k mírnému optimismu, protože v létě 2025 by měl být hotov severovýchodní obchvat i s novým mostem přes Labe.

Most Pavla Wonky má poškozená vnitřní lana, a musí tak dojít k jejich výměně. „Šli jsme složitější variantou, dražší, ale je to vklad do budoucnosti. Uděláme komory, které budou sloužit k tomu, že když se budou měnit lana, nebudeme muset vozovku poničit, ale komory už k tomu budou připravené,“ uvedl Kortyš.

Na mostu stavbaři vymění dilatační závěry a přeloží inženýrské sítě včetně vodovodu, horkovodu a trolejí městské dopravy. Náklady dosáhnou přibližně 183 milionů korun.