Příjezd do Pardubic zablokovali řidiči, kteří mířili na koronavirové testy

12:26

Vjezd do Pardubic od Chrudimi zablokovali řidiči, kteří se do soukromého zařízení Medila přijeli nechat otestovat na koronavirus. Fronta aut se táhla od Štrossovy ulice až do Nemošic, tedy necelé tři kilometry.