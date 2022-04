V Litomyšli plánují tři nové kruhové objezdy, první z nich už se staví

Zajistit rychlý průjezd městem a současně bezpečný výjezd místním na hlavní silnici většinou nejde dohromady. V Litomyšli, kudy v průměru denně projede po silnici I/35 kolem dvaceti tisíc vozů, si přesto dosud vystačili s jednou světelnou křižovatkou a jedním kruhovým objezdem.

Teď se to radikálně změní. Ještě letos začne fungovat nový kruhový objezd u budovaného supermarketu Lidl. Další se objeví na pětatřicítce na příjezdu do města od Svitav a od Vysokého Mýta.

Starosta Litomyšle Daniel Brýdl (Generace 89) připouští, že nové kruhové objezdy mohou dopravu zpomalit, ale pro město jsou důležité.

„Potřebujeme zajistit, aby místní mohli vůbec vyjet na silnici I/35. A třeba odbočit z Nedošína na Vysoké Mýto nebo vyjet z průmyslové zóny doleva směrem do města je dnes obrovsky složité,“ řekl Brýdl.

Dodal, že pro projíždějící řidiče se podmínky zlepší otevřením nového úseku dálnice kolem Litomyšle. „Samozřejmě, že pro tranzitní dopravu to může být nyní problém a že se může stát, že ve špičkách to bude stát,“ uvedl.

Na prvním novém kruhovém objezdu už stavbaři pracují, což řidiči kvůli nepříjemné objížďce už pocítili. Díky křižovatce bude možné zajet k novému supermarketu Lidl.

Další vylepšená křižovatka se objeví ještě letos jen kousek odtud na příjezdu od Vysokého Mýta u místní části Nedošín. V budoucnu má být kruhová, ale zatím nebude.

„V této chvíli je v plánu alespoň stavba odbočovacích pruhů pro bezpečný vjezd a výjezd pro Auto Hlaváček a obyvatele žijící v této části Nedošína. Realizace by měla být v letošním roce,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS).

Na výjezdu z města se podle starosty závodí

Poslední nová kruhová křižovatka má vzniknout na výjezdu na Svitavy u tamní průmyslové zóny v Moravské ulici.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně její stavbu odmítlo. Nyní ale plán na její přestavbu projednala Centrální komise ministerstva dopravy a jednohlasně ji schválila.

Místo křižovatky ve tvaru T bude na Moravské ulici kruhový objezd se třemi rameny a dvěma jízdními pruhy na vjezdu i výjezdu v hlavním směru silnice I/35.

Výhodou podle starosty nebude jen to, že se řidiči vyjíždějící z průmyslové zóny dostanou bezpečně na hlavní silnici. „Na Moravské ulici, kde končí úsekové měření a policie nám ho nedovolila posunout, nastávají mezi řidiči závody. Myslíme si, že kruhový objezd zpomalí a zklidní dopravu,“ řekl Brýdl. Ten předpokládá, že nová křižovatka by se na výjezdu na Svitavy mohla objevit do dvou let.

Ředitelství silnic a dálnic buduje dálnici D35 přes Pardubický kraj po etapách. Loni v prosinci otevřelo trasu z Opatovic nad Labem do Časů, letos zprovozní nový úsek dálnice z Časů do Ostrova u Vysokého Mýta. Na něj by měl od roku 2026 navázat dálniční obchvat Vysokého Mýta a teoreticky hned rok poté by měli řidiči dostat šanci vyhnout se po novém dálničním úseku i Litomyšli.

Budoucímu obchvatu Litomyšle chybí stále to základní – územní a stavební rozhodnutí. Loni v březnu se ŘSD dohodlo s odpůrci trasy na kompromisním řešení, které by mělo umožnit schválení nově upravené trasy i výkup pozemků bez větších komplikací.