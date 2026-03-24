Indický řidič zablokoval dopravu v Pardubicích, nezvládl couvání s kamionem

  14:48
Kuriózní dopravní situace nastala kolem poledne v centru Pardubic. Indický řidič slovenského kamionu tam po neúspěšném couvání zůstal stát napříč frekventovanou ulicí Jana Palacha, kde zablokoval veškerý provoz. Kvůli technické závadě totiž nemohl odjet. Zasahovat museli policisté, strážníci i technici dopravního podniku.
Kamion zablokoval centrum Pardubic. Tvořily se dlouhé kolony. (24. března 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Čtyřicetiletý řidič kamionu, který měl namířeno do areálu Kávovin, minul vjezd podniku a pokračoval směrem k podjezdu na ulici 17. listopadu. Svou chybu si sice uvědomil včas, a předešlo se tak poškození trolejového vedení v podjezdu. Ovšem šofér se rozhodl situaci vyřešit tím, že do areálu Kávovin nacouvá.

Manévr ale nezvládl a vůz se dostal do technických potíží. „Po opakovaných pokusech došlo k odpojení hadiček se vzduchem. Vozidlo tak zůstalo trčet z vrátnice napříč ulicí,“ popsal mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Kamion zablokoval ulici Jana Palacha v obou směrech, a doprava se tak prakticky zastavila. V místě se začaly rychle tvořit kolony, ve kterých někteří řidiči stáli téměř hodinu. Policie proto musela uzavřít úsek od křižovatky u OC Palác Pardubice až po křižovatku s ulicí Teplého a dopravu odklánět.

Do řešení problému se zapojili i technici Dopravního podniku města Pardubic. Ti nakonec pomohli obnovit tlak ve vzduchovém systému, aby byl kamion znovu pojízdný. Přivolaný zkušený řidič s dobrou místní znalostí pak kamion bezpečně otočil, nasměroval jej na Chrudim a předal řízení zpět původnímu šoférovi.

„S mužem indické národnosti, který nám předložil litevský řidičský průkaz, byla složitá domluva, proto jsme museli komunikovat přes překladač. Slovenský kamion měl navíc návěs s očividně přetíženým nákladem, proto jej hlídka Policie ČR doprovodila na kontrolní vážení k Celní správě,“ dodal Sejkora.

Situace, kdy kamion zabloudil směrem k podjezdu v ulici 17. listopadu, přitom není v Pardubicích nijak výjimečná. Například v září 2023 skončil podobný případ hůř. Řidič tehdy pokračoval v jízdě navzdory potížím až do doby, kdy návěs vozu začal hořet. Na místě museli zasahovat hasiči, podjezd byl uzavřen pro auta i chodce a nakonec byla nutná i oprava poškozeného trolejového vedení.

